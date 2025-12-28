সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের একটি সড়ক
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের একটি সড়ক
এই দেশটি গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি ভারতীয়কে বিতাড়িত করেছে, যুক্তরাষ্ট্র নয়

গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভারতীয় নাগরিককে বিতাড়িত করেছে সৌদি আরব। এ সংখ্যাটা গত পাঁচ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হওয়া ভারতীয় নাগরিকের তুলনায় অনেক বেশি।

ভারতের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপস্থাপিত আনুষ্ঠানিক তথ্য–উপাত্ত থেকে এমনটা জানা গেছে।

অবৈধ অনুপ্রবেশ নয়, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অতিরিক্ত সময় থেকে যাওয়া এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে এমন বিতাড়নের ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, এই সংখ্যা দিয়ে বোঝা যায় উপসাগরীয় দেশে অভিবাসনসংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের সমস্যাটা কত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বলেন, অনেক দেশের সরকার বিতাড়িত হওয়া মানুষদের তথ্য নিয়মিতভাবে দেয় না। তবে বিতাড়নের জরুরি সনদের মধ্যে বিতাড়িত হওয়া মানুষের সংখ্যা জানা যায়। আর এটা ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে বিদেশে নেওয়া আইনি পদক্ষেপসংক্রান্ত একটি নির্ভরযোগ্য সূচক।

সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সৌদি আরব বিশ্বব্যাপী ভারতীয় নাগরিকদের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানে ছিল।

রিয়াদে অবস্থিত ভারতীয় মিশন থেকে প্রকাশিত তথ্য–উপাত্ত বলছে—২০২১ সালে ৮ হাজার ৮৮৭ জন, ২০২২ সালে ১০ হাজার ২৭৭ জন, ২০২৩ সালে ১১ হাজার ৪৮৬ জন, ২০২৪ সালে ৯ হাজার ২০৬ জন এবং ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত ৭ হাজার ১৯ জন ভারতীয় নাগরিককে বিতাড়িত করেছে সৌদি আরব।

কর্মকর্তারা বলেছেন, সৌদি আরবে বিদেশিদের বসবাসের ক্ষেত্রে জারি থাকা কঠোর নিয়মকানুন (ইকামা), শ্রমবিষয়ক সংস্কার এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নিয়মিত অভিযানকে কেন্দ্র করে এত বেশি সংখ্যক ভারতীয় নাগরিককে বিতাড়িত করা হয়েছে। বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং শ্রমবাজারে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত সরকারি নীতির কারণে এমন ঘটনা ঘটছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য–উপাত্তেরর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকা এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, ‘উপসাগরীয় দেশগুলো, বিশেষ করে সৌদি আরব এখনো ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়া, অনুমতি ছাড়া কাজ বা স্থায়ী বাসিন্দাসংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গের জন্য অনেক মানুষকে বিতাড়িত করছে।’

অপরদিকে সৌদি আরব থেকে যত ভারতীয়কে বিতাড়িত করা হয়েছে, সে তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হওয়া ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাটা কম। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত তথ্য–উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত ভারতীয় মিশনের তথ্য বলছে—২০২১ সালে ৮০৫ জন, ২০২২ সালে ৮৬২ জন, ২০২৩ সালে ৬১৭ জন, ২০২৪ সালে ১ হাজার ৩৬৮ জন এবং ২০২৫ সালে ৩ হাজার ৪১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বিতাড়িত করেছে সৌদি আরব।

ভারত ও সৌদি আরবের পতাকা

যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো, নিউইয়র্ক, আটলান্টা, হিউস্টন, শিকাগোতে অবস্থিত ভারতীয় মিশনগুলোর তথ্যও বলছে, সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়া ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা সৌদি আরবের তুলনায় অনেক কম। এসব জায়গার বেশির ভাগ থেকে বিতাড়িত হওয়া ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা দুই অঙ্কের ঘরে।

কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন, মূলত ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা বসবাস–সম্পর্কিত নিয়মভঙ্গের কারণে বেশির ভাগ বিতাড়নের ঘটনা ঘটে থাকে, গণহারে আটকের কারণে নয়। এ ছাড়া অনেক ভারতীয় নাগরিকের ভ্রমণসংক্রান্ত বৈধ নথি থাকার কারণে জরুরি শংসাপত্রের প্রয়োজন কম হয়।

ভারত সরকার বলেছে, ‘বিদেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।’

বিতাড়নের ক্ষেত্রে আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে এবং নাগরিকদের সময়মতো দেশে ফেরত পাঠাতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

