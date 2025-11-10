রোগীর দেহে প্রতিস্থাপনের জন্য দাতার ফুসফুস মেট্রোতে করে পৌঁছাল হাসপাতালে

এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের পাশাপাশি মেট্রো ব্যবহার করে ভারতের কর্ণাটক রাজ্য থেকে এক দল চিকিৎসক ও কর্মকর্তা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য একজন মৃত ব্যক্তির দান করা ফুসফুস নিয়ে পাশের রাজ্য তামিলনাড়ুর একটি হাসপাতালে গেছেন।
চেন্নাই মেট্রো রেল লিমিটেড (সিএমআরএল) গত শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’–এ একটি পোস্ট দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।
ওই পোস্টে বলা হয়, কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্স (এনআইএমএইচএএনএস) থেকে অঙ্গ পরিবহন দলের সদস্যরা প্রথমে দান করা ফুসফুস নিয়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে চেন্নাই বিমানবন্দরে পৌঁছান। এরপর বিমানবন্দর ঘেঁষা মেট্রোস্টেশন মিনামবাক্কম থেকে দলটি মেট্রোতে করে এজি-ডিএমএস স্টেশনে পৌঁছায়।
অনলাইনে এক পোস্টে অ্যাপোলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছেন, তারা বেঙ্গালুরুর এনআইএমএইচএএনএস থেকে দাতার ফুসফুস চেন্নাই নিয়ে আসতে একটি ‘গ্রিন করিডর’ তৈরি করেছিলেন।
এ যাত্রা পথে তাদের সময় লেগেছে ২১ মিনিট। স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৭ মিনিটে দলটি মিনামবাক্কম স্টেশনে মেট্রোতে ওঠে। সাতটি স্টেশন পেরিয়ে এজি-ডিএমএম স্টেশনের পৌঁছায় বেলা ২টা ২৮ মিনিটে। সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁরা গ্রিমস রোডের অ্যাপোলো হাসপাতালে পৌঁছায়।
পরে হাসপাতালটিতে পূর্বনির্ধারিত সময়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।
চেন্নাই ট্রাফিক পুলিশ, চেন্নাই মেট্রো রেল এবং অ্যাপোলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অঙ্গ পরিবহন দলটির বিনা বাধায় ফুসফুস নিয়ে বেঙ্গালুরু থেকে চেন্নাই পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে।
তামিলনাড়ুতে প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ পরিবহন কাজে মেট্রোর ব্যবহার এই প্রথম। এর আগে হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরু মেট্রো রেলে প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ পরিবহন করা হয়েছে।