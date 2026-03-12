ভারতে অসুস্থ যুবকের ‘পরোক্ষ মৃত্যুর’ পক্ষে রায় দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

নজিরবিহীন রায় দিলেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে বিছানায় অসাড় শুয়ে থাকা ৩১ বছরের যুবক হরিশ রানার মা–বাবার অনুরোধ মেনে ছেলের ‘নিষ্কৃতি মৃত্যু’ বা পরোক্ষ মৃত্যুর (প্যাসিভ ইউথানেসিয়া) অবেদনে সাড়া দিলেন সুপ্রিম কোর্ট।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পর্দিওয়ালা ও বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল বুধবার এই রায় দিয়ে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হওয়া। মর্যাদার সঙ্গে নিষ্কৃতি মৃত্যু নিশ্চিত করতে আইন আনা দরকার।
বাইরের জগৎ কিংবা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চেতনাহীন কোনো ব্যক্তি, যাঁকে সুস্থ করে তোলার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা চিকিৎসাশাস্ত্রে নেই, কৃত্রিম উপায়ে যাঁর শরীরে প্রাণবায়ুটুকু শুধু অবশিষ্ট রয়েছে, তাঁর নিষ্কৃতি মৃত্যু বা পরোক্ষ মৃত্যুর অধিকার থাকা নিয়ে ভারতে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। আইন–আদালত এই অধিকার নিয়ে সহমত হননি। সরকারও আইন প্রণয়ন করেনি। এ বিবেচনায় গতকাল হরিশ রানার মা–বাবার আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের সম্মতিদান নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী।
রায়ে বলা হয়েছে, হরিশকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসে (এইমস) ভর্তি করাতে হবে। সেখানেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে দেওয়া জীবনদায়ী ব্যবস্থা (লাইফ সাপোর্ট) সরিয়ে ফেলতে হবে। তা করার আগে চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত বোর্ডকে অবশ্য জানাতে হবে, রোগীর সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।
পাঞ্জাবের চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন হরিশ। ২০১৩ সালে ছাত্রাবাসের পাঁচতলা থেকে পড়ে তিনি মাথায় গুরুতর চোট পান। চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রাণে বাঁচলেও ক্রমেই তিনি ‘কোয়াড্রিপ্লেজিয়া’ বা সর্বাঙ্গ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। শ্বাস–প্রশ্বাস চালানো, খাওয়াদাওয়া—সবই চলতে থাকে কৃত্রিম উপায়ে। প্রথমে হাসপাতাল, তারপর নিজের বাড়িতে রেখেই চলতে থাকে হরিশের চিকিৎসা।
১৩ বছর ধরে চিকিৎসার খরচ চালাতে গিয়ে নিজের বাড়িও বিক্রি করে দিতে হয়েছে হরিশের মা–বাবাকে। হরিশের ছোট ভাইয়ের রোজগারে কোনোরকমে সংসার চালানো ওই দম্পতি ছেলের মৃত্যুর অধিকার পেতে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আগেও বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন।
২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট হরিশের পরিবারের আবেদন গ্রাহ্য করেননি। সে সময় শীর্ষ আদালত এই মামলাকে ‘অত্যন্ত কঠিন সমস্যা’ বলেছিলেন। বলেছিলেন, রোগীকে বাড়িতে রাখতে হবে। চিকিৎসকেরা তাঁকে নিয়মিত দেখতে যাবেন।
অবশেষে সর্বোচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ হরিশের মা–বাবার আবেদন মেনে নিলেন। বৃদ্ধ মা–বাবার আরজি ছিল, তাঁদের অবর্তমানে অসুস্থ ছেলেকে কে দেখবে, কীভাবে আসবে চিকিৎসার খরচ—সেই ভাবনায় তাঁরা অস্থির। দিন দিন অসুস্থতাও বেড়ে চলেছে।
আরজিতে বলা হয়েছিল, এ অবস্থায় ছেলের কষ্ট লাঘবের জন্য মৃত্যুই একমাত্র উপায়। তবে সেই মৃত্যু যেন প্রত্যক্ষ না হয়। অর্থাৎ কোনো ইনজেকশন বা ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নিয়ে মৃত্যুদানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন হরিশের মা–বাবা। বিচারপতিরা সেই অনুরোধই মেনে ‘প্যাসিভ ইউথানেসিয়া’র পক্ষে রায় দেন।
ভারতে প্রত্যক্ষ মৃত্যু বা অ্যাকটিভ ইউথানেসিয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। প্যাসিভ বা পরোক্ষ নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকারও এত দিন আদালত দেননি। গতকাল রায় দিতে গিয়ে বিচারপতিরা বলেন, হরিশের চিকিৎসাব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও তাঁর ভবিষ্যৎ এবং রোগীর পক্ষে কোনটা মঙ্গল, তা বিবেচনা করে এই মৃত্যুতে তাঁরা সায় দিয়েছেন।
২০১৮ সালে ‘কমন কজ’ বনাম কেন্দ্রীয় সরকার মামলারও উল্লেখ করেন বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলার রায়ে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুর অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।