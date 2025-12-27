পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক হুমায়ুন কবির
পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক হুমায়ুন কবির
ভারত

পশ্চিমবঙ্গে হুমায়ুন কবিরের নতুন দল ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’ লড়বে ১৮২ আসনে

প্রতিনিধিকলকাতা

জনতা উন্নয়ন পার্টি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪টির মধ্যে ১৮২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবির সদ্য এই দল তৈরি করেন।

বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্য থেকে বিদায় দেওয়া নিজেদের লক্ষ্য মন্তব্য করে আজ শনিবার হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের জানান, নতুন জোটে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) এবং অলইন্ডিয়া মজলিশ-এ-ইত্তেহাদুল মুসলেমিন (মিম) থাকবে। তিনি আশা করছেন, এই জোট এবং তাঁর দল রাজ্যে নির্বাচনে নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। ৯০টি আসনে জয়লাভ করা তাঁর লক্ষ্য।

হুমায়ুন কবির ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের নামে একটি মসজিদ তৈরির ঘোষণা দেন। সেই দিন রাজ্যের রেজিনগরে আয়োজিত এক জনসভার মাধ্যমে সেই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এরপর তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ২২ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন দল গঠনের ঘোষণা দেন।

হুমায়ুন কবির ৪০ বছর ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় আছেন। রাজ্যে এর আগেও বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নতুন দল তৈরি হয়েছিল। সর্বশেষ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৈরি হয়েছিল আইএসএফ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙর আসন থেকে দলটির একজন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম নওশাদ সিদ্দিকী।

পাঁচ বছর পর রাজ্যে নতুন দল তৈরি করলেন হুমায়ুন কবির। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের ওয়াকফ আইন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তৃণমূল সমালোচিত। সেই কারণে তাঁর দল নির্বাচনে নতুন বিকল্প হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

আরও পড়ুন