৮৬৪ দিনে মোদির ৪৬ দেশ সফর, মণিপুরে থাকলেন মাত্র তিন ঘণ্টা: মোদিকে খোঁচা খাড়গের

আড়াই বছর পর তিন ঘণ্টার মণিপুর সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তুলাধোনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। আজ শনিবার ‘এক্স’ হ্যান্ডলে মোদিকে তীব্র আক্রমণ করে খাড়গে বলেন, এই প্রতীকী সফর মণিপুরবাসীদের অসম্মান ছাড়া আর কিছু নয়।
খাড়গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে মণিপুরের ধুমধাম আয়োজন সেখানকার মানুষের ক্ষতে নিষ্ঠুর খোঁচা মারার শামিল। খাড়গে লিখেছেন, ‘নরেন্দ্র মোদিজি, তিন ঘণ্টার জন্য আপনি মণিপুরে থেমেছেন। এটা করুণা নয়। আপনি যা করলেন, তা প্রহসন মাত্র। কৌতুক। এই প্রতীকী যাত্রাবিরতি সেখানকার আহত মানুষদের কাছে অসম্মানজনক। ইম্ফল ও চূড়াচাঁদপুরে আপনার তথাকথিত রোড শো ত্রাণশিবিরে থাকা মানুষদের কান্না শোনা থেকে সরে থাকার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।’
মণিপুর রাজ্যে সহিংসতা চলছে আড়াই বছর ধরে। এ সময় উত্তর–পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিল বিজেপি। বর্তমানে রাজ্যটিতে রাষ্ট্রপতির সরাসরি শাসন চলছে। আড়াই বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদি মণিপুরে যাননি।
সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে তীব্র ভাষায় মোদিকে আক্রমণ করে ওই ‘এক্স’ বার্তায় খাড়গে লিখেছেন, ‘মণিপুর জ্বলছে ৮৬৪ দিন ধরে। এই সময়ে ৩০০ জন নিহত হয়েছেন। দেড় হাজার মানুষ আহত। ঘরছাড়া হয়েছেন ৬৭ হাজার মণিপুরী। এ সময়ে আপনি ৪৬ বার বিদেশ সফর করেছেন। অথচ এক দিনের জন্যও মণিপুরে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। নিজের দেশের মানুষের দুর্দশা দূর করতে দুটি ভালো কথা পর্যন্ত বলেননি। সহানুভূতি পর্যন্ত প্রকাশ করেননি।’
মোদি শেষ কবে মণিপুর গিয়েছিলেন, সেই তারিখ জানিয়ে খাড়গে ওই বার্তায় বলেন, ‘সেটা ছিল ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস। আপনি মণিপুর গিয়েছিলেন নির্বাচনী প্রচারে। আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার সেখানকার নিরীহ মানুষের জীবন তছনছ করে দিয়েছে।’
খাড়গে লেখেন, ‘আপনার ও আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর চূড়ান্ত অপদার্থতা ঢাকতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও হিংসা থামেনি। আগে ছিল আপনার দলের রাজত্ব। এখন চলছে রাষ্ট্রপতির নামে আপনারই সরকারের শাসন। অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতা অব্যাহত।’
মোদির বলা কথা তাঁকে শুনিয়ে খাড়গে জানতে চেয়েছেন, ‘আপনার কথাতেই জিজ্ঞেস করছি, রাজধর্ম কোথায়?’
নরেন্দ্র মোদি আজ শনিবার মিজোরাম থেকে মণিপুর যান। সেখান থেকে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে তিনি যাবেন নির্বাচনমুখী বিহারে। তিন দিনে তাঁর পাঁচ রাজ্য সফর শেষ হবে বিহারে। এই বছরের শেষাশেষি বিহার বিধানসভার নির্বাচন।
মোদির এই ‘বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়ার’ মতো ঝটিকা সফর নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রও। কেরালায় তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র ওয়েনাডে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, ‘আমি খুশি। কারণ, আড়াই বছর পর প্রধানমন্ত্রী অন্তত মণিপুর যাওয়ার কথা ভেবেছেন। অনেক আগেই তাঁর সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।’
প্রিয়াঙ্কা বলেন, এত দিন ধরে এই অরাজকতা মোদি চলতে দিয়েছেন। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না। এমন ধরনের আচরণ এই দেশের প্রধানমন্ত্রীরা কখনো করেন না। এই আচরণ এ দেশের প্রধানমন্ত্রীদের ঐতিহ্য নয়।’