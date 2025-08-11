জেলেনস্কিকে ফোন দিলেন মোদি, কী কথা হলো

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে ফোন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফোন দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধের ‘দ্রুত ও শান্তিপূর্ণ’ অবসানে নিজের প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছেন তিনি। সোমবার দুই নেতার মধ্যে এ ফোনালাপ হয়।
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে আগামী শুক্রবার বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এর আগেই জেলেনস্কিকে ফোন দিলেন মোদি। গত সপ্তাহে পুতিনের সঙ্গেও কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তখনো তিনি সংঘাতের ‘শান্তিপূর্ণ সমাধানের’ আহ্বান জানান।
মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ নিরাপত্তা অংশীদারত্বের পরও সেই সম্পর্ক টিকে আছে। এই অবস্থানে ভারসাম্য ধরে রাখতে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার নিন্দা জানায়নি নয়াদিল্লি। বরং যুদ্ধ থামানোর জন্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি।
সোমবার জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনালাপের পর মোদি বলেন, ‘এই সংঘাতের দ্রুত এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভারত যে অবিচল অবস্থানে রয়েছে, তা আমি (জেলেনস্কিকে) জানিয়েছি। এ ক্ষেত্রে সব রকমের ভূমিকা রাখার জন্য ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি ইউক্রেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে ভারতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।’
রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই সংঘাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। এই যুদ্ধ থামাতে চলতি বছরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন দফা বৈঠক হয়েছে। তবে কোনো অগ্রগতি আসেনি। শুক্রবার ট্রাম্প–পুতিন বৈঠকের জেরে যুদ্ধ থামবে কি না, তা–ও স্পষ্ট নয়।