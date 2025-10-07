রাতে সাপ হয়ে দংশনের চেষ্টা করেন স্ত্রী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বামীর অভিযোগ

ভারতের উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলার এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, রাতে তাঁর স্ত্রী সাপ হয়ে তাঁকে দংশনের চেষ্টা করেছেন। লোকটির এই কথা শুনে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছেন জেলার কর্মকর্তারা।
জেলার মানুষদের নানা সমস্যা ও অভিযোগ শুনে সেগুলো সমাধান করতে জেলা প্রশাসন নিয়মিত একটি সভার আয়োজন করে। এটি সমাধান দিবস নামে পরিচিত। এতে স্থানীয় মানুষ বিদ্যুৎ, সড়ক ও রেশন কার্ডসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তুলে ধরেন।
সর্বশেষ সমাধান দিবসের সভায় জেলার মাহমুদাবাদ এলাকার লোধসা গ্রামের বাসিন্দা মেরাজ বলেন, ‘জনাব, আমার স্ত্রী নাসিমুন রাতে সাপের আকৃতি ধারণ করে আমাকে দংশনের জন্য ধাওয়া করে।’
মেরাজ অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রী তাঁকে বহুবার হত্যার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু প্রতিবারই তিনি সময়মতো জেগে ওঠায় আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমার স্ত্রী আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে। সে যেকোনো রাতে ঘুমের মধ্যে আমাকে হত্যা করতে পারে।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে মেরাজের এ গল্প বেশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে একজন মন্তব্য করেন, ‘কে জানে, আর কাকে তিনি দংশন করেছেন।’ অন্য একজন মজার ছলে লেখেন, ‘আপনি কি তাঁর নাগমণি কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন?’ আরেকজন মন্তব্য করেন, ‘আপনার কোবরা সাপে পরিণত হওয়া উচিত।’
আবার কেউ লিখেছেন, ‘পুরুষটি খুবই ভাগ্যবান। তিনি তাঁর বৈবাহিক জীবনে একজন শ্রীদেবী পেয়েছেন। এখানে ভারতের প্রয়াত বলিউড অভিনেত্রী শ্রীদেবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে ‘নাগিনা’ নামের একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি। চলচ্চিত্রে শ্রীদেবীর চরিত্রটি মানুষ থেকে সাপে পরিণত হতে পারত।
মেরাজের অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেছেন।
পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। তারা এই ঘটনাকে সম্ভাব্য মানসিক নির্যাতনের মামলা হিসেবে বিবেচনা করছে। মেরাজের দাবি, তাঁর স্ত্রী একবার তাঁকে দংশন করেছেন এবং রাতে প্রায়ই তাকে সাপের আকার ধারণ করে ধাওয়া করেন।
মেরাজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত অভিযোগও দিয়েছেন।