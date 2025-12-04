দুই দিনের সফরে নয়াদিল্লিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দুই দিনের সফরে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে পালাম বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। আজ রাতেই তাঁরা এক নৈশভোজে অংশ নেবেন। এরপর আগামীকাল শুক্রবার দুজন শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হবেন।
আগামীকাল শীর্ষ বৈঠকের আগে পুতিনকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হবে। পরে তিনি দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেবেন। এ হায়দরাবাদ হাউসেই পুতিন অবস্থান করবেন।
মহাত্মা গান্ধীর সমাধি ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার সকালে তাঁর নয়াদিল্লির রাজঘাটে যাওয়ার কথা রয়েছে।
শুক্রবার পুতিন আরও যেসব কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নয়াদিল্লিতে রাশিয়ার সম্প্রচারমাধ্যম ‘আরটি ইন্ডিয়া’র উদ্বোধন এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ভোজে অংশগ্রহণ। শুক্রবার রাত ৯টার দিকে তিনি ভারত ত্যাগ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ভারতে প্রথম সফরে এলেন পুতিন। তাঁর ভারত সফরে উভয় দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য, বাণিজ্যসহ নানা খাতে অনেকগুলো চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে।