সড়ক দুর্ঘটনা
পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কা, প্রাণ গেল ১০ পুণ্যার্থীর

প্রতিনিধিকলকাতা

ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিনে আজ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার জাতীয় সড়কের ফাগুপুর এলাকায় যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় ১০ যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন। আহত ব্যক্তিদের ভর্তি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ বাসে করে ৪০ জন পুণ্যার্থী পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহার রাজ্যে যাচ্ছিলেন। পুণ্যার্থীদের সবাই বিহারের বাসিন্দা। তাঁরা সেই রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন।

হাসপাতালের সুপার তাপস কুমার ঘোষ বলেছেন, দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাঁদের হাসপাতালে আনার পথেই মারা গেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চার–পাঁচজনের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক।

বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বাসে ৪০ জন পুণ্যার্থী ছিলেন। তাঁরা সবাই বিহারের বাসিন্দা। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা সাগরে এসেছিলেন। সেখানে ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান সেরে বিহারের দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে বাসে করে রওনা হয়েছিলেন।

বর্ধমানের কাছে জাতীয় সড়কের ফাগুপুর এলাকার সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা দিয়ে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার কারণ জানা হায়নি। তবে স্থানীয় মানুষজন মনে করছে, ড্রাইভার হয়তো ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখছে।

