পবিত্র রোজার সময় বিশ্বের কোথায় কত ঘণ্টা

চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে ১৮ বা ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস।

এ মাসে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকবেন। ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সাধারণত ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা রোজা রাখতে হয়।

১ হাজার ৪০০ বছরের বেশি আগে এই রমজান মাসেই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর ওপর পবিত্র কোরআনের প্রথম আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল।

রোজা পালনের ক্ষেত্রে দিনের বেলায় পানাহার, ধূমপান ও শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ‘তাকওয়া’ বা খোদাভীরুতা অর্জন করা।

প্রতিবছর রমজানের তারিখ পরিবর্তিত হয় কেন

প্রতিবছর রমজান মাস আগের বছরের তুলনায় ১০ থেকে ১২ দিন আগে শুরু হয়। এর কারণ ইসলামি ক্যালেন্ডার চন্দ্রনির্ভর হিজরি বর্ষপঞ্জির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে মাসগুলো ২৯ বা ৩০ দিনের হয়ে থাকে।

উত্তর গোলার্ধে বসবাসকারী বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের জন্য এ বছর রোজার সময় কিছুটা কম হবে। ২০৩১ সাল পর্যন্ত এ সময় কমতে থাকবে। কারণ, তখন রমজান মাস বছরের সবচেয়ে ছোট দিনের কাছাকাছি চলে আসবে।

অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য রোজার সময় গত বছরের তুলনায় দীর্ঘতর হবে।

সৌরবর্ষের তুলনায় চান্দ্রবর্ষ ১১ দিন কম হওয়ায় ২০৩০ সালে পবিত্র রমজান মাস দুইবার পালিত হবে। প্রথমটি শুরু হবে ৫ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয়টি ২৬ ডিসেম্বর।

বিশ্বজুড়ে রোজার সময়, সাহ্‌রির ও ইফতারের সময়সূচি

তথ্যসূত্র : আল-জাজিরা
বিশ্বজুড়ে রোজা রাখার সময়

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দিনের আলোর স্থায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়।

যেহেতু উত্তর গোলার্ধে এখন শীতকাল। তাই, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য রোজার সময় সবচেয়ে কম হবে। প্রথম দিকে রোজা রাখতে হবে প্রায় ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা, যা মাসজুড়ে ধীরে ধীরে বাড়বে।

চিলি, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে দীর্ঘ সময় রোজা রাখতে হবে। প্রথম দিন তাদের রোজা রাখতে হবে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা, তবে মাসজুড়ে এ সময় ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।

বিশ্বের বিভিন্ন শহরের রোজার সূচি

বাংলাদেশের ঢাকায় প্রথম রোজায় সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১৩ মিনিট। এদিন ইফতার হবে সন্ধ্যা ৫টা ৫৬ মিনিটে। অর্থাৎ প্রথম দিন সব মিলিয়ে ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট রোজা রাখতে হবে। রমজানের শেষ দিনে  সাহ্‌রির শেষ সময় ৪টা ৪৭ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে। সে হিসেবে শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ২৩ মিনিট।

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৩৭ মিনিট। এদিন ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে। সে হিসেবে প্রথম দিনে রোজার ব্যাপ্তি হবে ১২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৭ মিনিট। ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩৩ মিনিটে। অর্থাৎ শেষ দিনে টানা ১৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট রোজা পালন করতে হবে।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে প্রথম রমজানে  সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ২৬ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৫৫ মিনিটে। সেই হিসাবে প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ২৯ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৫০ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ১৯ মিনিটে। শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিট।

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৬টা ১৭ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৭টা ২৮ মিনিটে। প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে  সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৬টা ১০ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে প্রথম রমজানে  সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১৭ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৬টা ২৩ মিনিটে। সেই হিসাবে প্রথম দিন রোজা রাখতে হবে ১৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে  সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৬ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় হবে ১৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট।

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ২৮ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিটে। প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ২৯ মিনিটে। শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট।

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৬ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটে। সেই হিসাবে প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৪০ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।

কাতারের দোহায় প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৪৭ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে। সেই হিসাবে প্রথম দিন রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে  সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৪টা ২১ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনেও রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৩২ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে। সেই হিসেবে প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ০৬ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় হবে ১৩ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ২৫ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৪০ মিনিটে। প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে  সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৫০ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৭টা ৪ মিনিটে। শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৪৩ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৫৪ মিনিটে। প্রথম দিন রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ১১ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে  সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৪৭ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩৭ মিনিটে। শেষ দিনে রোজার সময় হবে ১৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।

ইতালির রোমে প্রথম রমজানে সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৫টা ২৮ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৪৭ মিনিটে। সে হিসাবে প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে  সাহ্‌রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৪১ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

বিভিন্ন ভাষায় রমজানের শুভেচ্ছা

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষায় পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত শুভেচ্ছা হলো আরবি শব্দ ‘রমজান কারিম’। এর অর্থ ‘রমজান কল্যাণময়’ হোক।

এ ছাড়া ইংরেজি, বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে ‘রমজান মোবারক’ বলে বরকতময় মাসকে শুভকামনা জানানো হয়। ফারসি ভাষায় বলা হয় ‘মাহে রমজান মোবারক’।

তুর্কি ভাষায় শুভেচ্ছা জানাতে বলা হয় ‘রমাজান আয়িনিজ মুবারক ওলসুন’। মালয় ভাষায় সচরাচর ‘সেলামাত বেরপুয়াসা’ এবং সোমালি ভাষায় ‘সুন ওয়ানাগসান’ বলে রমজানের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

অন্যদিকে স্প্যানিশ–ভাষীরা একে অপরকে ‘ফেলিজ রামাদান’ বলে সম্ভাষণ জানান। ভাষার ভিন্নতা থাকলেও প্রতিটি শুভেচ্ছার মূল উদ্দেশ্য হলো এই পবিত্র মাসে একে অপরের সুখ, সমৃদ্ধি ও আল্লাহর রহমত কামনা করা।

