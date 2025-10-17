গোঁফ দিয়ে বানানো হলো স্যুট

অস্ট্রেলিয়ায় ২০২১ সালের নভেম্বরে একটি অভিনব স্যুট বানানো হয়। এটি পুরোটাই বানানো হয়েছে পুরুষদের গোঁফ দিয়ে। পুরুষদের স্বাস্থ্যসচেতনতার মাস ‘মোভেম্বর’ (নভেম্বর) উপলক্ষে এই ব্যতিক্রমী স্যুট বানিয়ে আলোচনায় এসেছে দেশটির একটি সৃজনশীল দল।
গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, স্যুটটি বানানোর উদ্দেশ্য হলো, পুরুষদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা, সচেতনতা বাড়ানো এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার নানা দিক তুলে ধরা। ব্যতিক্রমী স্যুটটি রেকর্ডসে স্থানে করে নিয়েছে। রেকর্ডসের ২০২৬ সালের সংস্করণে এটি নথিভুক্ত করা হবে।
গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের গত মঙ্গলবারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্যুটটির নকশা করেছেন অস্ট্রেলীয় শিল্পী পামেলা ক্লেম্যান-পাসি। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছে বুলফ্রগ ক্রিয়েটিভ এজেন্সি ও ফ্যাশন ব্র্যান্ড পলিটিকস। দাড়ি-গোঁফে ছাঁট না দেওয়ার মাস ‘নো শেভ নভেম্বর’-এর পাশাপাশি ‘মোভেম্বর’-এর এই বিশেষ উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে আলোচনার জন্ম দেয়। গোঁফ দিয়ে তৈরি এই অনন্য স্যুট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।
স্যুট বানাতে হাজারো পুরুষ গোঁফ দান করেন। যাঁরা মানসিক বা শারীরিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁরাই চুল দান করেছেন। পাশাপাশি ‘সাসটেইনেবল সেলুনস’ নামের অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত চুলও ব্যবহার করা হয়েছে। স্যুটের ভেতরের আস্তরণে একটি অনুপ্রেরণামূলক বার্তা লেখা আছে। বার্তাটি হলো, ‘পরীক্ষা করাও, খোলামেলা কথা বলো, নিজের শরীরের কথা শোনো।’
এই স্যুট তৈরিতে মাস্টার টেইলর নিকোস মানোলিস ও প্যাটার্ন মেকার মাইকেল টেলিস সহায়তা করেছেন। কালো সুতি ও পাতলা কাপড়ের মাঝে স্তরে স্তরে বসিয়ে গোঁফ দিয়ে স্যুটটি তৈরি করা হয়েছে। পরে এটি অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় টিভি শো ‘দ্য টুডে শো’তে প্রদর্শিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাড়া ফেলে এবং পুরস্কার লাভ করে।
নকশাকার পামেলা স্যুটটি তাঁর প্রয়াত স্বামী পাসি জোকে উৎসর্গ করেছেন, যিনি ২০১৬ সালে ক্যানসারে মারা যান। পামেলার ভাষায়, ‘এটি শুধু একটি স্যুট নয়, বরং একটি বার্তা—পুরুষদের স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা কথা বলা জরুরি। আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হতে হবে এবং সাহায্য চাইতেও দ্বিধা করা উচিত নয়।’