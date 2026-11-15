গোপন আনন্দ: পর্নো ব্যবসার কৌশল কীভাবে আধুনিক ইন্টারনেট গড়ে তুলল

ইন্টারনেটের ইতিহাস বললে সাধারণত সিলিকন ভ্যালির বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদমের কথা আসে। কিন্তু ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের সাংবাদিক প্যাট্রিসিয়া ধরেছে।
বিবিসির দ্য গ্লোবাল স্টোরি অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ট্রিস্টান রেডমন্ডের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিলসন তাঁর অনুসন্ধানের কথা জানান। তাঁর বই ‘গিল্টি প্লেজার: হাউ দ্য লজিক অব পর্নো শেপড দ্য ইন্টারনেট’-এ তিনি দেখিয়েছেন, পর্নোগ্রাফি শিল্প শুধু ইন্টারনেটের এক কোণে থাকার কোনো বিষয় নয়। আজকের ইন্টারনেটে ব্যবসা করার ধরন, ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ এবং তাঁদের মনোযোগ ধরে রাখার কৌশল গড়ে উঠতেও এই পর্নোগ্রাফি শিল্পের ভূমিকা ছিল।
নিলসনের অনুসন্ধান শুরু হয় ২০১৯ সালে। তখন যুক্তরাজ্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তৈরি ওয়েবসাইটে বয়স যাচাই বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেছিল। নিলসন যখন মাইন্ডগিক সম্পর্কে তথ্য খুঁজতে শুরু করেন, তখন দেখেন প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে প্রকাশ্যে খুব কম তথ্য আছে। মাইন্ডগিক ছিল বিশ্বের বড় কয়েকটি প্রাপ্তবয়স্কদের ভিডিও সাইটের মালিক। প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে আয় করে, এর মালিক কারা কিংবা আয় করা অর্থ কোথায় যায়, তা জানা কঠিন ছিল।
এই তথ্যের ঘাটতি থেকেই শুরু হয় কয়েক বছরের আর্থিক অনুসন্ধান। তাতে দেখা যায়, কয়েক হাজার কোটি ডলারের এই শিল্পের পেছনে ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারী ও সাবেক বিনিয়োগ ব্যাংকারদের অর্থ ছিল। বিশ্বের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারের আনুমানিক ১০ শতাংশের সঙ্গে এই শিল্পের যোগ ছিল।
শারীরিক মাধ্যমে (ফিজিক্যাল মিডিয়া বা হাতে ধরা যায় এমন মাধ্যমে প্রকাশিত কনটেন্ট। যেমন চলচ্চিত্রের ফিল্ম, ভিএইচএস ক্যাসেট ও ডিভিডি) ছড়িয়ে পড়া পর্নোগ্রাফি কীভাবে ওয়াল স্ট্রিটের অর্থে চলা প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের হাতে গেল, নিলসন তা অনুসরণ করেন। তাঁর অনুসন্ধানে দেখা যায়, মানুষের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থেকে আয় করার যে কৌশল এই শিল্প গড়ে তুলেছিল, তা পরে সংবাদমাধ্যম, অনলাইন কেনাকাটা, কনটেন্ট নির্মাতাদের প্ল্যাটফর্ম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে।
ইন্টারনেট আসার আগে প্রাপ্তবয়স্কদের চলচ্চিত্র কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাত, তা জানলে পরের পরিবর্তনগুলো বোঝা সহজ হয়। ১৯৭০, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফার্নান্দো ভ্যালি ছিল এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র।
শিল্পের লোকজন মজা করে এই জায়গাকে ‘সিলিকন ভ্যালি’ বলতেন। এখানে ‘সিলিকন’ বলতে কম্পিউটারের চিপ বোঝানো হতো না। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে প্রাপ্তবয়স্কদের চলচ্চিত্রে সিলিকনের স্তন-প্রতিস্থাপন জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই থেকেই এই নামের ব্যবহার।
তখন প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনশিল্প হলিউডের পাশাপাশি আলাদা একটি জগৎ হিসেবে চলত। স্বাধীন স্টুডিওগুলো পরিচালক, প্রযোজক, ক্যামেরাকর্মী ও অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র বানাত। সে সময়ের কিছু চলচ্চিত্রবিশারদ এসব ছবির কাঠামোর সঙ্গে হলিউডের গানের চলচ্চিত্রের তুলনা করতেন। তাঁদের মতে, ছবির কাহিনির মধ্যে যৌন দৃশ্যগুলো গান ও নাচের দৃশ্যের মতো কাজ করত। এগুলো গল্পের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে তুলে ধরত।
ষাটের দশকের শেষের যৌন বিপ্লবের পর এ শিল্পে ‘পর্নোচিক’ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রবণতা তৈরি হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের চলচ্চিত্র সাধারণ সিনেমা হলে দেখানো হতো। কিছু সাংস্কৃতিক মহলে ছবিগুলোকে তখন আধুনিক ও প্রচলিত রীতির বাইরে বলে মনে করা হতো।
পরে ভিএইচএস ক্যাসেট ও ডিভিডি মানুষের দেখার অভ্যাস বদলে দেয়। সিনেমা হলে প্রকাশ্যে যাওয়ার বদলে মানুষ ঘরে বসে ভিডিও কিনে বা ভাড়া নিয়ে দেখতে শুরু করেন। এতে দেখার বিষয়টি কম প্রকাশ্য হয়, কিন্তু ব্যবসা আরও লাভজনক হয়ে ওঠে। হোটেলগুলোও কক্ষের টেলিভিশনে টাকা দিয়ে দেখা যায় এমন চলচ্চিত্র দেখিয়ে আয় করত। হিউ হেফনার ও ল্যারি ফ্লিন্টের মতো ব্যবসায়ীরা তখন পরিচিতি ও নিজস্ব ব্র্যান্ডকে ঘিরে বড় প্রকাশনা ব্যবসা গড়ে তোলেন।
১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে চলচ্চিত্র তৈরি হতো সান ফার্নান্দো ভ্যালিতে। সিনেমা হলের টিকিট বিক্রি থেকে আয় হতো। কাহিনিনির্ভর ছবির নির্মাণে বড় বিনিয়োগ করা হতো।
১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে ভিএইচএস ক্যাসেট, ডিভিডি এবং হোটেলে ভিডিও দেখার ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়। ক্যাসেট ও ডিভিডি বিক্রি, ভাড়া এবং হোটেলে টাকা দিয়ে ভিডিও দেখানো ছিল আয়ের বড় পথ।
২০০০ ও ২০১০-এর দশকে বিনা মূল্যের অনলাইন ভিডিও সাইট ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞাপন, অন্য সাইটে গ্রাহক পাঠানোর কমিশন এবং ব্যবহারকারীর তথ্য থেকে আয় শুরু হয়।
২০২০-এর দশকে সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক নির্মাতা প্ল্যাটফর্ম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটবট জনপ্রিয় হয়। সরাসরি চাঁদা, ব্যক্তিগত বার্তা, টিপস এবং ব্যবহারকারীর তথ্যের ভিত্তিতে কনটেন্ট সাজিয়ে আয় করা হয়।
একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ছড়িয়ে পড়লে প্রাপ্তবয়স্কদের চলচ্চিত্রের পুরোনো ব্যবসায় বড় পরিবর্তন আসে। বিনা মূল্যে ভিডিও দেখার সাইট জনপ্রিয় হতে থাকে। আগে যে ছবি ভিডিও দোকান থেকে কিনতে বা ভাড়া নিতে হতো, তা এখন ইন্টারনেটে বিনা মূল্যে দেখা যেত।
এতে পুরোনো চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও নতুন ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। প্রথম দিকের এসব সাইটে ব্যবহারকারীরা পুরোনো স্টুডিওর তৈরি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি বা ছবির অংশ অনুমতি ছাড়াই তুলে দিতেন। এতে ডিভিডি বিক্রি ও টাকা দিয়ে ভিডিও দেখার ব্যবস্থা থেকে স্টুডিওগুলোর আয় কমে যায়।
পুরোনো স্টুডিওগুলো কপিরাইট রক্ষার চেষ্টা করলেও নতুন সাইটগুলোর প্রকৃত মালিক ও পরিচালকদের পরিচয় জানা কঠিন ছিল। তাদের অর্থ কোথা থেকে আসত বা কোথায় যেত, সেটাও সহজে বোঝা যেত না। বিনা মূল্যের ভিডিও বাজার ছেয়ে ফেলায় অনেক পুরোনো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের লাভ কমে যায়। কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধও হয়ে যায়।
ডিজিটাল পর্নোগ্রাফির ব্যবসা গুছিয়ে তোলার পেছনে ছিলেন জার্মান কম্পিউটার প্রোগ্রামার ফ্যাবিয়ান থাইলমান। তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশের কম। নিজেকে তিনি প্রযুক্তিপ্রেমী বলতেন।
থাইলমান বুঝেছিলেন, ইন্টারনেটে কনটেন্ট ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো সম্ভব নয়; বরং ব্যবহারকারী কোন সাইটে যান, কী দেখেন এবং কোথায় ক্লিক করেন, তা বুঝতে পারাই বড় ব্যবসার সুযোগ।
থাইলমান চলচ্চিত্র বানিয়ে বা পুরোনো ধাঁচের স্টুডিও খুলে ব্যবসা শুরু করেননি। তিনি ইন্টারনেটের শুরুর দিকের একটি ‘অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং’ সফটওয়্যার তৈরি করেন। এই সফটওয়্যার দিয়ে ওয়েবসাইটের মালিকেরা দেখতে পারতেন, ব্যবহারকারী কোথায় ক্লিক করছেন এবং এক সাইট থেকে অন্য সাইটে কীভাবে যাচ্ছেন।
থাইলমান এই সফটওয়্যার অনেক প্রাপ্তবয়স্কদের সাইটে ব্যবহার করেন। এতে ব্যবহারকারীর আচরণ সম্পর্কে তিনি অনেক তথ্য পান। পরে সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে তিনি ম্যানউইন গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি বড় কয়েকটি ভিডিও সাইট ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্ম কিনে নেয়।
ম্যানউইনের ব্যবসা এভাবে চলত:
১. চলচ্চিত্রের স্টুডিওগুলোকে তাদের ছবির ১০ মিনিটের অংশ ম্যানউইনের সাইটে বিনা মূল্যে দিতে বলা হতো।
২. ওই অংশ দেখার পর দর্শকেরা এমন লিংক পেতেন, যা তাঁদের স্টুডিওর নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিয়ে যেত। সেখানে পুরো ছবি বা সাবস্ক্রিপশন কিনতে হতো।
৩. কোনো দর্শক লিংকে গিয়ে অর্থ দিয়ে গ্রাহক হলে ম্যানউইন কমিশন পেত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্টুডিওর সাবস্ক্রিপশন থেকে আসা আয়ের অর্ধেক পর্যন্ত কমিশন হিসেবে নেওয়া হতো।
প্রথমে পুরোনো স্টুডিওগুলো কপিরাইট ভাঙার অভিযোগ তুলে ভিডিও সরানোর নোটিশ দিত। কিন্তু ম্যানউইনের সাইটে বিপুল দর্শক আসত। অনলাইনে উপস্থিতি ছাড়া ব্যবসা চালানো কঠিন হওয়ায় স্টুডিওগুলো শেষ পর্যন্ত শর্ত মেনে নেয়। এতে কনটেন্ট নির্মাতাদের আয়ের বড় অংশ দর্শককে অন্য সাইটে পাঠানো প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায়।
প্রতিদ্বন্দ্বী সাইটগুলো দ্রুত কেনার জন্য থাইলমানের অনেক অর্থ দরকার ছিল। গুজব ছিল, এ অর্থ এসেছে সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের কাছ থেকে। কিন্তু নিলসনের অনুসন্ধানে দেখা যায়, অর্থের উৎস ছিল ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারী।
দুজন আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে থাইলমান বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে অর্থ চান। তাঁদের কাছে তিনি ব্যবসাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন: ‘এটা পর্নো নিয়ে নয়। কনটেন্ট এখানে শুধু একটি উপকরণ। এটি মানুষের মনোযোগের ব্যবসা, ইন্টারনেটের ব্যবসা।’
এই যুক্তিতে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল তাঁর উদ্যোগে ঋণ দেয়। অর্থদাতাদের মধ্যে ছিল জে পি মরগান, বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ফরট্রেস ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ এবং কর্নেল ইউনিভার্সিটির তহবিল। পরে এসব বিনিয়োগের খবর প্রকাশিত হলে কিছু ঋণদাতা জনসমালোচনা এড়াতে নিজেদের ঋণের অংশ নীরবে বিক্রি করে দেয়।
২০১২ সালে লাস ভেগাসে প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনশিল্পের সম্মেলনে থাইলমান মূল বক্তব্য দেন। সম্মেলনটিকে অনেকে এ শিল্পের ‘অস্কার’ বলেন। পুরোনো স্টুডিও মালিকদের সামনে সেটিই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি।
তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য কক্ষে ক্ষুব্ধ মানুষের ভিড় জমে যায়। এ কারণে অনুষ্ঠান শুরু হতে আধা ঘণ্টা দেরি হয়। ধূসর হুডি পরে থাইলমান মঞ্চে উঠলে সামনের সারির কয়েকজন স্টার ওয়ারস ছবির ডার্থ ভেডারের থিম ‘ইম্পেরিয়াল মার্চ’ গুনগুন করতে থাকেন। তাঁর পোশাকটি মার্ক জাকারবার্গের পোশাকের কথা মনে করিয়ে দিত।
থাইলমান শান্তভাবে বলেন, তাঁর প্ল্যাটফর্মভিত্তিক ব্যবসা অর্থনীতির স্বাভাবিক পরিবর্তনের অংশ। তিনি জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিস্তার অপরাধচক্রের অর্থে নয়, ওয়াল স্ট্রিটের ঋণে হয়েছে। অনেক উপস্থিতি এ কথা বিশ্বাস করেননি। তাঁদের কাছে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত একটি শিল্পের সঙ্গে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক মেলানো কঠিন ছিল।
থাইলমানের অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের কৌশল পরে ইন্টারনেটের মূলধারার ব্যবসাতেও ছড়িয়ে পড়ে।
অনলাইন কেনাকাটার বড় প্রতিষ্ঠানগুলো অন্য ওয়েবসাইটে পণ্যের লিংক দেয়। সেই লিংক দিয়ে পণ্য বিক্রি হলে ওয়েবসাইটের মালিক কমিশন পান।
বড় সংবাদপ্রতিষ্ঠানও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর ও ভিডিও প্রকাশ করে। এতে পাঠকের মনোযোগ পাওয়া যায় এবং তাঁদের সংবাদমাধ্যমের নিজস্ব সাবস্ক্রিপশন সাইটে আনা যায়।
সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক নির্মাতা প্ল্যাটফর্মেও একজন নির্মাতা অন্য নির্মাতার লিংক দিতে পারেন। সেই লিংক থেকে আয় হলে তিনি তার একটি অংশ পান।
২০১৩ সালে কর ফাঁকির অভিযোগে জার্মান কর্তৃপক্ষ থাইলমানকে গ্রেপ্তার করে। আইনি ঝামেলা ও জনসমালোচনা এড়াতে ম্যানউইনের ঋণদাতারা তাঁকে পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়।
থাইলমান প্রকাশ্যে বলেন, তিনি প্রতিষ্ঠানটি জ্যেষ্ঠ নির্বাহী ফেরাস আন্তুন ও ডেভিড টিলোর কাছে বিক্রি করছেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নাম না-জানা একজন বেসরকারি বিনিয়োগকারী। পরে প্রতিষ্ঠানের নাম হয় মাইন্ডগিক।
বিক্রির পর মাইন্ডগিক আরও গোপনীয় হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের নেতারা সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়া বন্ধ করেন। নিলসনের অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, জনসংযোগ বিভাগ এমন নির্বাহীদের নামেও বিবৃতি পাঠিয়েছিল, যাঁদের অস্তিত্ব ছিল না।
কর কম দিতে এবং প্রকৃত মালিকের পরিচয় গোপন রাখতে মাইন্ডগিক জটিল প্রতিষ্ঠান কাঠামো ব্যবহার করেছিল। একটি বড় ভিডিও প্ল্যাটফর্মের নাম ও সফটওয়্যারের মতো মেধাস্বত্ব লুক্সেমবার্গে থাকা একটি প্রতিষ্ঠানের নামে রাখা হয়। অন্য দেশে থাকা পরিচালন প্রতিষ্ঠানগুলো সেই মেধাস্বত্ব ব্যবহারের জন্য লুক্সেমবার্গের প্রতিষ্ঠানটিকে বড় অঙ্কের ফি দিত।
এর ফলে যেসব দেশে ওয়েবসাইটগুলো পরিচালিত হতো, সেসব দেশে প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভ কম দেখানো যেত। অনেক অর্থ লুক্সেমবার্গে জমা হতো। মাইন্ডগিকের মালিকানা ছিল ওই মেধাস্বত্ব প্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশ। বাকি দুই-তৃতীয়াংশের মালিক ছিলেন একজন গোপন বিনিয়োগকারী।
নিলসনের প্রতিবেদনে বলা হয়, এই কাঠামো অ্যাপল ও গুগলের মতো বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কর ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে।
মাইন্ডগিকের প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক ছিলেন বার্ন্ড বার্গমাইর। তিনি অস্ট্রিয়ার সাবেক গোল্ডম্যান স্যাকস বিনিয়োগ ব্যাংকার। অবসরের পর ভিয়েনায় ব্যক্তিগত আর্থিক পরামর্শক হিসেবে থাকতেন।
ছয় বছর ধরে মাইন্ডগিকের প্রধান মালিক কে, তা সাধারণ মানুষ, ব্যবসাবিষয়ক সাংবাদিক এবং শিল্পের ভেতরের লোকদের কাছেও অজানা ছিল।
২০১৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে আর্থিক খাতের একজন সূত্র নিলসনকে জানান, মাইন্ডগিকের একজন গোপন মালিক আছেন। তাঁর নাম হিসেবে ‘বার্নার্ড বার্গামার’ বলা হয়েছিল। পরে জানা যায়, এটি ছিল ছদ্মনাম।
মাইন্ডগিকের প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক ছিলেন বার্ন্ড বার্গমাইর। তিনি অস্ট্রিয়ার সাবেক গোল্ডম্যান স্যাকস বিনিয়োগ ব্যাংকার। অবসরের পর ভিয়েনায় ব্যক্তিগত আর্থিক পরামর্শক হিসেবে থাকতেন।
প্রযুক্তি খাতের কয়েকজন উদ্যোক্তা একটি প্রাপ্তবয়স্কদের ভিডিও প্ল্যাটফর্ম বিক্রি করতে চাইলে বার্গমাইর এ ব্যবসায় আসেন। একজন প্রতিষ্ঠাতা নিজের অংশ দ্রুত বিক্রি করতে চাইছিলেন। বার্গমাইর প্ল্যাটফর্মটির ব্যবসায়িক সম্ভাবনা দেখে শুধু মধ্যস্থতাকারী হননি; পুরো প্রতিষ্ঠানই কিনে নেন।
প্ল্যাটফর্মটি কেনার সময় প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট বা ইন্টারনেট ব্যবসা চালানোর বিষয়ে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্মের মালিকদের দুপুরের খাবারে ডাকতেন। তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাইতেন, এই শিল্প কীভাবে চলে। পরে তিনি নীরবে মাইন্ডগিকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণমূলক মালিকানা গড়ে তোলেন।
অনুসন্ধানে একটি বৈপরীত্যও উঠে আসে। বার্গমাইরের মতো ধনী মালিক ও ওয়াল স্ট্রিটের অর্থদাতারা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেছিলেন। এতে তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সামাজিক অবস্থান রক্ষা হয়েছে। অন্যদিকে তাঁদের প্ল্যাটফর্মে থাকা অভিনয়শিল্পীদের ছবি ও ভিডিও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের পক্ষে পরে সেসব ছবি ও ভিডিও পুরোপুরি সরানো সম্ভব হয়নি।
২০১০-এর দশকের মাঝামাঝি প্রযুক্তির পরিবর্তনে অনলাইন প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্টের ব্যবসাও বদলে যায়। ব্যানার বিজ্ঞাপনের আয় কমে যায়। আগে ভিডিও সাইটগুলোর আয়ের বড় অংশ আসত ব্যানার বিজ্ঞাপন থেকে। পরে দুটি কারণে এ আয় কমতে থাকে।
প্রথমত, বেশি মানুষ ব্রাউজারে বিজ্ঞাপন বন্ধ করার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে শুরু করেন। এতে বিজ্ঞাপন দেখানোর সুযোগ কমে যায়।
দ্বিতীয়ত, মানুষ ডেস্কটপ কম্পিউটারের বদলে স্মার্টফোনে ভিডিও দেখতে শুরু করেন। ছোট পর্দায় ব্যানার বিজ্ঞাপন আগের মতো কার্যকর ছিল না।
এরপর প্রাপ্তবয়স্কদের প্ল্যাটফর্মগুলো শুধু ভিডিও রাখার সাইট হিসেবে থাকেনি। তারা ব্যবহারকারীর আচরণও দেখতে শুরু করে।
নিলসন এই ব্যবস্থাকে ‘এক পাশে দেখা যায় এমন আয়না’ বলে বর্ণনা করেছেন। ব্যবহারকারীর মনে হতে পারে, তিনি একা ও গোপনে ভিডিও দেখছেন। কিন্তু প্ল্যাটফর্মটি তাঁর আচরণের নানা তথ্য নথিবদ্ধ করতে পারে।
ব্যবহারকারী কী লিখে খোঁজ করেন, কোথায় ভিডিও থামান, কতবার ক্লিক করেন এবং কতক্ষণ দেখেন—এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরে এসব তথ্য দুইভাবে কাজে লাগানো হয়।
• তথ্যের ব্যবসা: ব্যবহারকারীর আচরণের তথ্য তৃতীয় পক্ষের তথ্য ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়। তাঁরা এসব তথ্য দিয়ে ভোক্তার আলাদা পরিচিতি তৈরি করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করেন।
• তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি: ব্যবহারকারীর পরিচয় গোপন রাখা ও তথ্য সুরক্ষার নিয়ম মানার দাবি থাকলেও একাধিকবার তথ্য ফাঁস হয়েছে। একটি বড় ভিডিও সাইটে তথ্য ফাঁসের ঘটনায় ব্যবহারকারীর ই–মেইল ঠিকানার সঙ্গে তাঁদের খোঁজার বিষয় ও যৌন পছন্দের তথ্য যুক্ত হয়ে যায়।
নিলসনের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কথোপকথনের সঙ্গী হিসেবে কাজ করা চ্যাটবট হলো এ শিল্পের কৌশলে গড়ে ওঠা নতুন ক্ষেত্র।
ব্যবহারকারীরা কী দেখছেন, তা দেখে নতুন কনটেন্টে বিনিয়োগ, নির্মাণ ও প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় ‘ডেটা-লেড ক্রিয়েটিভিটি’। সহজভাবে বললে, দর্শকের তথ্য দেখে ঠিক করা হয় কোন কনটেন্ট তৈরি করলে বেশি মানুষ দেখবেন।
মাইন্ডগিক এই পদ্ধতির প্রথম দিকের ব্যবহারকারী ছিল। কনটেন্ট কী হবে, তা শুধু নির্মাতাদের ধারণার ওপর নির্ভর করত না। মানুষ কী দেখছেন, সেই মুহূর্তের ক্লিকের হিসাবও সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখত।
পরে অ্যামাজন, অ্যাপল ও স্পটিফাইয়ের মতো প্রতিষ্ঠানও অ্যালগরিদম দিয়ে কনটেন্ট সাজাতে শুরু করে। এসব সুপারিশব্যবস্থা মানুষকে কী দেখানো হবে, সেই সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে।
প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনশিল্পের নতুন পর্যায়ে বিনা মূল্যের ভিডিও সাইটের বদলে টাকা দিয়ে দেখা যায় এমন ব্যক্তিগত কনটেন্টের গুরুত্ব বাড়ে। সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক নির্মাতা প্ল্যাটফর্ম এর পরিচিত উদাহরণ।
এই প্ল্যাটফর্মের ধারণায় ১৯৯০-এর দশকের ‘ক্যাম সাইট’ এবং আধুনিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নকশা একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্যাম সাইটে অভিনয়শিল্পীরা ওয়েবক্যামের মাধ্যমে সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে কথা বলতেন। নতুন প্ল্যাটফর্মগুলো শুধু সরাসরি ভিডিও দেখানোর ওপর নির্ভর করে না; সেখানে লিখিত বার্তা এবং ছবি বা ভিডিওর ফিডও থাকে।
ব্যবহারকারীরা নিজেদের অনুরোধে তৈরি ছবি বা ভিডিও কিনতে পারেন। তাঁরা কনটেন্ট নির্মাতাদের সঙ্গে সরাসরি বার্তাও আদান-প্রদান করতে পারেন।
বিনা মূল্যের ভিডিও সাইটে বিজ্ঞাপন, অন্য সাইটে গ্রাহক পাঠানোর কমিশন এবং ব্যবহারকারীর তথ্য থেকে আয় হয়। সেখানে বড় ভিডিওভান্ডার থাকে। দর্শকেরা সাধারণত পরিচয় গোপন রেখে ভিডিও দেখেন।
সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে মাসিক চাঁদা, টাকা দিয়ে পাঠানো বার্তা ও টিপস থেকে আয় হয়। ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগত ফিড দেখতে এবং নিজেদের জন্য তৈরি কনটেন্ট কিনতে পারেন।
এ ধরনের প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট নির্মাতারা নিট আয়ের ৮০ শতাংশ পান, আর প্ল্যাটফর্ম পায় ২০ শতাংশ। কোনো নির্মাতা নতুন কাউকে প্ল্যাটফর্মে আনলে নতুন নির্মাতার প্রথম বছরের আয়ের ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিশনও পেতে পারেন।
নিলসনের অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, যৌনকর্মী ও ক্যাম পারফরমাররা আধুনিক কনটেন্ট নির্মাতাদের অর্থনীতির প্রথম দিকের পথিকৃৎ। ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউবে সাধারণ নির্মাতারা জনপ্রিয় হওয়ার আগে থেকেই তাঁরা অনলাইনে নিজেদের পরিচিতি গড়তেন। দর্শকের মনোযোগ কীভাবে পাওয়া যায়, সেটিও তাঁরা বুঝে নিতেন।
সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলো এই ব্যক্তিগত যোগাযোগকে আয়ের ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। এর একটি দিক হলো ‘প্যারাসোশ্যাল ইন্টিমেসি’। এর মানে, দর্শকের মনে কনটেন্ট নির্মাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অনুভূতি তৈরি হয়, যদিও সম্পর্কটি আসলে একতরফা। নির্মাতারা দর্শকের কাছ থেকে ব্যক্তিগত মনোযোগ ও স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে আয় করতে পারেন।
নিলসনের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কথোপকথনের সঙ্গী হিসেবে কাজ করা চ্যাটবট হলো এ শিল্পের কৌশলে গড়ে ওঠা নতুন ক্ষেত্র।
আধুনিক চ্যাটবট ব্যবহারকারীর সঙ্গে একমত হতে পারে, তাঁদের কল্পনাকে সমর্থন করতে পারে এবং তাঁদের প্রতি পুরো মনোযোগ দেওয়ার অনুভূতি তৈরি করতে পারে। এতে ব্যবহারকারীরা প্ল্যাটফর্মে বেশি সময় থাকেন।
কিছু ব্যবহারকারী চ্যাটবটের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক, এমনকি যৌন সম্পর্কের অনুভূতিও গড়ে তোলেন। প্ল্যাটফর্মগুলো তাঁদের কথোপকথন থেকে ব্যক্তিগত তথ্য পেতে পারে। সেই তথ্য দিয়ে ব্যবহারকারীকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই কৌশল প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্টে দেখা একতরফা ঘনিষ্ঠতার ধারণার সঙ্গে মেলে।
নিলসন আধুনিক ইন্টারনেটের ব্যবসার ধরন বোঝাতে ‘মাস্টারবেটরি বিজনেস মডেল’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি একা পর্দার দিকে তাকিয়ে কোনো চাহিদা মেটানোর অভিজ্ঞতাকে রূপক হিসেবে এনেছেন।
ডিজিটাল পর্নোগ্রাফি দেখার সময় একজন মানুষ একা থাকেন। অ্যালগরিদমের সাজানো কনটেন্ট তাঁকে তাৎক্ষণিক তৃপ্তি দিতে পারে। নিলসনের মতে, স্মার্টফোনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটবটের সঙ্গে কথোপকথনেও একই ধরনের টান কাজ করে।
আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো মানুষকে দ্রুত তৃপ্তি ও মানসিক স্বস্তি দেওয়ার মতো করে সাজানো হয়। কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ক্রল করেন, কেউ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলেন, আবার কেউ প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট দেখেন। নিলসনের বক্তব্য, এসব প্ল্যাটফর্ম মানুষের মনোযোগ, একাকিত্ব ও ব্যক্তিগত দুর্বলতা থেকে আয় করে।
সূত্র: প্যাট্রিসিয়া নিলসন, ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের অনুসন্ধানী সাংবাদিক এবং ‘গিল্টি প্লেজার’ বইটির লেখক। বিবিসির কাছে পর্নোগ্রাফি শিল্পের অর্থায়ন, মালিকানা এবং ইন্টারনেটে এর প্রভাব নিয়ে তাঁর ছয় বছরের অনুসন্ধানের কথা তিনি একটি পডকাস্টে তুলে ধরেন।