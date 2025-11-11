যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক চুক্তি চায় ইরান

কয়েক দশকের পুরোনো বিরোধের সমাধান করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক চুক্তিতে পৌঁছাতে চায় ইরান। তবে এ ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো আপস করা হবে না বলে জানিয়েছে দেশটি।
ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সাঈদ খতিবজাদে আজ মঙ্গলবার এ কথা বলেন। আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত ১২তম স্ট্র্যাটেজিক ডিবেটে দেওয়া বক্তব্যে খতিবজাদে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় দেশগুলোর মাধ্যমে তেহরানকে পারমাণবিক আলোচনার বিষয়ে পরস্পরবিরোধী বার্তা পাঠাচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা অভিযোগ করছে, তেহরান পারমাণবিক কর্মসূচির আড়ালে অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। তবে ইরানের দাবি, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে।
খতিবজাদে বলেন, গত জুনে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ১২ দিনের সংঘাতের আগে ওয়াশিংটন ও তেহরান পাঁচ দফা পারমাণবিক আলোচনা চালায়। ওই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রও অংশ নেয় এবং ইরানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ এনে খতিবজাদে বলেন, জুনের সংঘাতের পর থেকেই পারমাণবিক আলোচনা স্থগিত রয়েছে।