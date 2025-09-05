গাজায় অবিলম্বে মানবিক সংকট থামানোর আহ্বান জানিয়ে ৪ হাজার বিজ্ঞানীর বিবৃতি

ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান ‘মানবসৃষ্ট মানবিক সংকট’ দ্রুত শেষ করতে বিশ্বের চার হাজারের বেশি বিজ্ঞানী ইসরায়েল সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক যৌথ বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ১৪ জন নোবেলজয়ী এবং ৫ জন ফিল্ডস মেডেলপ্রাপ্ত গণিতবিদও আছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘গাজার মানবিক সংকট ক্রমাগত বাড়তে থাকায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। খাবারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে একধরনের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি করার বিষয়টি আমরা মেনে নিতে পারছি না।’
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, দেশটির প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ এবং জাতিসংঘে ইসরায়েলের প্রতিনিধি ড্যানি ড্যানন-এর কাছে বিবৃতিটি পাঠানো হয়েছে।
বিজ্ঞানীরা এই মানবিক সংকট দ্রুত শেষ করতে ইসরায়েল সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান ও ইতালির নোবেল বিজয়ীরা আছেন। তাঁরা হলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ জেরার্ড হুফট ও ডেভিড পলিতজার, গণিতবিদ রজার পেনরোজ এবং পদার্থবিদ তাকাকি কাজিতা ও জর্জিও পারিসি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘গাজার জনগণের চিকিৎসা সুবিধা জোর করে বন্ধ করে দেওয়া, শিশুদের ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ না থাকা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেসামরিক অবকাঠামোকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা এবং সাধারণ মানুষের অধিকার, কল্যাণ ও জীবনের প্রতি প্রকাশ্য অবহেলা দেখে আমরা হতভম্ব।’
বিবৃতিতে ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের হামলা এবং জিম্মিদের ওপর অমানবিক আচরণেরও নিন্দা জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে জিম্মিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হামাসের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
বর্তমান পরিস্থিতিকে একটি জটিল ঘটনাপ্রবাহের অংশ উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, গাজায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে এক বছরের কম বয়সী অন্তত এক হাজার শিশু রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনাকে ভয়ংকর কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে নিন্দা জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সাধারণ মানুষের ওপর চালানো ভয়াবহ নির্যাতনের ঘটনাকে কোনোভাবেই ন্যায্যতা দেওয়া যায় না। এই মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে এখনই জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।
বিজ্ঞানীরা লিখেছেন, ‘মানবতার কল্যাণে কাজ করা বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা বিশ্বজুড়ে সব সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে এই ট্র্যাজেডি থামায়।’
বিবৃতিতে ফিল্ডস মেডেলজয়ী গণিতবিদেরাও স্বাক্ষর করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন আলেসিও ফিগালি (ইটিএইচ জুরিখ, সুইজারল্যান্ড) এবং ডেভিড বি মামফোর্ড (হার্ভার্ড ও ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমেরিটাস, যুক্তরাষ্ট্র)। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা সর্বোচ্চ স্বাক্ষরকারী। উত্তর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্বাক্ষরকারী।