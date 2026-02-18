পবিত্র আল-আকসা মসজিদের ইমামকে গ্রেপ্তার করল ইসরায়েলি পুলিশ

অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদ চত্বরের ভেতর থেকে গত সোমবার সন্ধ্যায় মসজিদের ইমাম শেখ মুহাম্মদ আলী আল-আব্বাসিকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েলি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণের ভেতর থেকে ইসরায়েলি পুলিশ কর্মকর্তারা শেখ আব্বাসিকে গ্রেপ্তার করেন। তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করার কারণ কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
ঘটনাটিকে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের ক্রমবর্ধমান বাড়াবাড়ির অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে, সাম্প্রতিক সময় আল-আকসার ইমাম ও খতিবদের ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ, মুসল্লিদের প্রবেশে কড়াকড়ি ও পুলিশের কড়া পাহারার মধ্য দিয়ে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের মসজিদ চত্বরে প্রবেশের হার বাড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল।
জেরুজালেমের ওল্ড সিটি ও আল-আকসা চত্বরকে কেন্দ্র করে বর্তমানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও স্থানীয় অধিকারকর্মীদের গ্রেপ্তার এবং এলাকাছাড়া করার খবরও পাওয়া যাচ্ছে।
শেখ আব্বাসিকে গ্রেপ্তারের পরিস্থিতি নিয়ে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।