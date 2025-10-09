দুই বছর ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা
মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে চুক্তিতে পৌঁছানোর কথা জানাল হামাস

এএফপি কায়রো

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস আজ বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে, চলতি সপ্তাহে মিসরে ইসরায়েলের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনায় তারা একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। এ চুক্তিতে গাজায় চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়েছে।

এর আগে গতকাল বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ ও জিম্মি মুক্তিসংক্রান্ত তাঁর ২০ দফা পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে একমত হয়েছে হামাস ও ইসরায়েল।

ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে লেখেন, ‘আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ইসরায়েল ও হামাস—উভয়ে আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সই করেছে।’

হামাস এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা এমন এক চুক্তিতে পৌঁছেছে, যা গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। পাশাপাশি দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার, মানবিক সহায়তা প্রবেশ ও বন্দী বিনিময়ের পথ সুগম করবে।

সংগঠনটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তিনি যেন ইসরায়েলকে এই চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়নে বাধ্য করেন। ইসরায়েলকে যেন কোনোভাবেই তা এড়িয়ে যাওয়ার বা বিলম্ব করার সুযোগ দেওয়া না হয়।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, বার্তা আদান-প্রদানের অ্যাপ টেলিগ্রামে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হামাস জানিয়েছে, তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইসরায়েলে বন্দী ফিলিস্তিনিদের একটি তালিকা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়েছে। তালিকাটি এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদন মিললে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

