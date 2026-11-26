ইসরায়েলের পরবর্তী সরকার গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিরোধী জোটের নেতা গাদি আইজেনকট। জোট সরকার গঠনের বিষয়ে আইজেনকটের দল ইয়াশার পার্টির সঙ্গে ইয়ার গোলানের দল দ্য ডেমোক্র্যাটসের চুক্তি হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার ওই চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়েছে, জোট সরকার গঠিত হলে চুক্তি অনুযায়ী চারটি মন্ত্রণালয় পাবে গোলানের দল দ্য ডেমোক্র্যাটস।
বামপন্থী ডেমোক্র্যাটস হলো দ্বিতীয় দল, যারা আইজেনকটের ইয়াশারের সঙ্গে সরকার গঠনের চুক্তি করছে। এর আগে গত মঙ্গলবার আভিগদর লিবারম্যানের নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী দল ইসরায়েল বেইতেনু একই ধরনের চুক্তিতে সম্মত হয়। এই দুই দলই প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে জোট সরকার গড়ার তীব্রবিরোধী। গোলানের ডেমোক্র্যাটস একমাত্র দল, যারা আরব দলগুলোকে নিয়ে জোট সরকার গড়ার পক্ষে।
জোট সরকার গঠন নিয়ে আইজেনকটের জোটে মতভেদও রয়েছে। অতি ডানপন্থী ইহুদি দলগুলোর সঙ্গে জোট করা হবে, নাকি আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলোবে সঙ্গে নেওয়া হবে, তা নিয়ে বিরোধ রয়েছে।
সরকার গঠনের জন্য আইজেনকট ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাচ্ছেন। প্রয়োজনে এ সময়সীমা আরও ১৪ দিন বাড়ানো যাবে। ইসরায়েলে গত ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে কোনো দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোট ৫৩ ও গাদি আইজেনকটের জোট ৪৮ আসন পেয়েছে; আর ইসরায়েলি-আরব দলগুলোর জোট জয়েন্ট লিস্ট ১১টি ও আরব নেতা মনসুর আব্বাসের দল রাআম ৮টি আসন পেয়েছে। ১২০ আসনের পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ৬১ আসন।
বিরোধী জোটে মতভেদও আছে
জোট সরকার গঠন নিয়ে আইজেনকটের জোটে মতভেদও রয়েছে। অতি ডানপন্থী ইহুদি দলগুলোর সঙ্গে জোট করা হবে, নাকি আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলোবে সঙ্গে নেওয়া হবে, তা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দল লিকুদের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনের আলোচনা নিয়েও বিরোধী জোটে মতবিরোধ রয়েছে।
ইসরায়েলে গত ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে কোনো দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোট ৫৩ ও গাদি আইজেনকটের জোট ৪৮ আসন পেয়েছে।
আরব দলগুলোর সঙ্গে জোট গড়ে সরকার গঠনের পক্ষে আইজেনকটের ওপর চাপ দিচ্ছে ইয়ার গোলান। নেতানিয়াহুর লিকুদের সঙ্গে আলোচনার পক্ষে নন তিনি। আর লিবারম্যান অভিযোগ করেন, নেতানিয়াহু সরকার গঠনের প্রক্রিয়া ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। লিবারম্যান বলেন, ‘তিনি (নেতানিয়াহু) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতীয় ঐক্যের সরকার নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করবেন। আলোচনা ভেস্তে দেওয়ার অজুহাত খুঁজবেন। এমন সরকার গঠিত হলেও কয়েক মাসের মধ্যে সংকট তৈরি করে ইসরায়েলকে আবার নির্বাচনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।’
একসময় নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত লিবারম্যান। এখন তিনি নেতানিয়াহুর কড়া সমালোচক।
লিবারম্যান আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর সমর্থননির্ভর কোনো সরকারে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এর পরিবর্তে তিনি অতি-রক্ষণশীল ইহুদিদের দুটি দলের সঙ্গে জোট গঠনের পক্ষে। অথচ অতীতে তিনি এই সম্প্রদায়ের সমালোচনা করেছেন। কারণ, অতি রক্ষণশীল ইহুদিদের সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের বিরোধিতা করে আসছে তারা।