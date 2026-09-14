ইরানে জ্যেষ্ঠ সুন্নি ধর্মীয় নেতাকে গুলি করে হত্যা

ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতে জ্যেষ্ঠ ধর্মীয় নেতা মৌলভি ইউসুফ গরগিজ নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার এ হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা।
ইরনার প্রতিবেদনে স্থানীয় এক গভর্নরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়, নিহত মৌলভি গরগিজ ‘বিভেদ সৃষ্টিকারী অপশক্তি ও জায়নবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় ছিলেন’। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এমন মন্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে নিহত এই সুন্নি আলেম দেশটির সরকারপন্থী ছিলেন।
তাৎক্ষণিকভাবে কোনো গোষ্ঠী এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেনি। হামলার সঙ্গে কারা জড়িত, সে বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে।