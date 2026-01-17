২ লাখ ২১ হাজার কেজি সোনা উত্তোলন করল সৌদি আরব

সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খনন কোম্পানি মা’আদেন নতুন করে চারটি খনি এলাকা থেকে মোট ৭৮ লাখ আউন্স (১ কেজিতে ৩৫ আউন্স ধরে মোট ২ লাখ ২১ হাজার কেজি) সোনা উত্তোলন করেছে। কোম্পানিটির পক্ষ থেকে এমন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
বিপুল পরিমাণে এ সোনা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে খনিজ সম্পদের মজুত বৃদ্ধি ও নিজেদের বিশ্বমানের সোনা উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোম্পানিটির উদ্যোগ আরও গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
লক্ষ্যভিত্তিক খননকাজের মাধ্যমে মা’আদেনের ভান্ডারে এ নতুন সোনা যুক্ত হয়েছে। শুরুতে ৯০ লাখ আউন্সের বেশি সোনা উত্তোলনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে বার্ষিক হিসাব-নিকাশের মানদণ্ড অনুযায়ী চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে।
মানসুরাহ মাসসারাহ, উরুক ২০/২১, উম্ম আস সালাম এবং ওয়াদি আল জাও খনি থেকে নতুন সোনাগুলো উত্তোলন করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তোলন হয়েছে মানসুরাহ মাসসারাহ থেকে। সেখান থেকে ৩০ লাখ আউন্স সোনা উত্তোলন হয়। এরপর উরুক ২০/২১ ও উম্ম আস সালাম মিলিয়ে ১৬ লাখ ৭০ হাজার আউন্স এবং নতুন খনি ওয়াদি আল জাও থেকে ৩০ লাখ ৮০ হাজার আউন্স সোনা উত্তোলন হয়েছে। ওয়াদি আল জাও থেকে এবারই প্রথম সোনা উত্তোলন করা হয়েছে।
মা’আদেনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বব উইল্ট বলেন, ‘এ ফলাফলে এটা স্পষ্ট যে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি কৌশল মাঠপর্যায়ে কাজ করছে। ঠিক এ কারণেই আমরা সৌদি আরবের সোনার ভান্ডারে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ অব্যাহত রাখছি।’
উইল্ট আরও বলেন, ‘চারটি এলাকায় খননকাজের মাধ্যমে ৭০ লাখ আউন্সের বেশি সোনা উত্তোলনের ঘটনাটি সোনা আহরণে মা’আদেনের সম্ভাবনাকেই প্রতিফলিত করছে। আমরা যখন অনুসন্ধান ও খনি উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছি, তখন আমাদের সম্পদ বাড়ছে। এ বৃদ্ধি ভবিষ্যতে নগদ অর্থ প্রবাহের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।’