যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তির নানা দিক এখনো খতিয়ে দেখছে ইরান

ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) নিয়ে ইরান এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রস্তাবটির রাজনৈতিক, আইনি ও প্রযুক্তিগত দিকগুলো এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে তেহরান।
এসব বিষয়ে জানাশোনা আছে এমন একটি সূত্রের বরাতে ইরানের আধা সরকারি বার্তা সংস্থা ফার্স আজ রোববার এ কথা জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারণী নেতৃত্ব—উভয় স্তরে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সম্ভাব্য চুক্তির সব ধরনের প্রভাব সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্ভাব্য চুক্তিটি কবে স্বাক্ষরিত হবে, তা নিয়ে গতকাল শনিবার থেকে নতুন করে অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছে। প্রধান মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, আগামী ‘২৪ ঘণ্টার মধ্যে’ চুক্তির শর্তাগুলো চূড়ান্ত হতে পারে।
শাহবাজের এই পোস্টের পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে একই ধরনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি লিখেন, রোববারের (আজকের) মধ্যে চুক্তি ‘সই হওয়ার কথা রয়েছে’।
তবে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এই দাবির বিরোধিতা করে বলেছে, রোববার এই চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে না। একই সঙ্গে আজ (রোববার) চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে ট্রাম্পের ‘অস্বাভাবিক জেদের’ও সমালোচনা করেছে তারা। উল্লেখ্য, আজ ১৪ জুন ট্রাম্পের ৮০তম জন্মদিন।