ওমানের মুসান্দাম থেকে দেখা যাচ্ছে হরমুজ প্রণালির কাছে জাহাজের আনাগোনা। ৩১ আগস্ট ২০২৬
ওমানের মুসান্দাম থেকে দেখা যাচ্ছে হরমুজ প্রণালির কাছে জাহাজের আনাগোনা। ৩১ আগস্ট ২০২৬
মধ্যপ্রাচ্য

হরমুজের বাইরেও ‘নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল’ ঘোষণা করবে ইরান, জাহাজ ঢুকলেই নিষেধাজ্ঞা

আল–জাজিরা

ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা মহসেন রেজাই বলেছেন, কয়েক দিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালির বাইরে একটি নতুন ‘নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল’ ঘোষণা করবে ইরান।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাতকারে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা আলী খামেনির এই সামরিক উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

মহসেন রেজাই বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যেখান থেকে নৌ অবরোধ শুরু করেছে, সেখান থেকে এই নতুন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল শুরু হবে। অঞ্চলটি উপসাগরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়ানো থাকবে।

সতর্ক করে দিয়ে মহসেন রেজাই আরও বলেন, কোনো জাহাজ নতুন এ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ঢুকলে, সেটিকে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যুক্ত করা হবে।

হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য নতুন একটি আন্তর্জাতিক করিডর নির্ধারণ করা হয়েছে। ওমানের সঙ্গে আলোচনা করে এটা ঠিক করা হয়েছে বলে জানান মহসেন রেজাই।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমকে মহসেন রেজাই বলেন, ‘নতুন করিডরটি পরিচালনা করবে ইরান। ওমানের ভাইদের সঙ্গে আলোচনা করেই এটা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে ঘোষণা আসবে।’

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গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালায়। এর পর থেকেই তেহরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ রেখেছে। বিশ্বের মোট জ্বালানি তেল ও গ্যাস সরবরাহের প্রায় এক–পঞ্চমাংশ সাধারণত এ পথ দিয়েই পরিবহন করা হয়। এটার প্রভাব পড়েছে জ্বালানির বাজারে। বেড়ে গেছে দাম।

এদিকে হরমুজ প্রণালির নাম পাল্টে ফেলার কথা ভাবছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিভিন্ন আন্তজ্যাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর, প্রণালিটির নাম পাল্টে নিজের নামে অর্থাৎ, ‘ট্রাম্প প্রণালি’ রাখতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

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