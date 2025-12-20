চাঁদ দেখা
মধ্যপ্রাচ্য

আমিরাতে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে, রমজানের ক্ষণগণনা শুরু

তথ্যসূত্র:গালফ নিউজ

হিজরি বর্ষপঞ্জির সপ্তম এবং ইসলামের চারটি পবিত্র মাসের একটি রজব। সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) আজ শনিবার চলতি হিজরি ১৪৪৭ সনের রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে আগামীকাল রোববার রজব মাসের প্রথম দিন।

মুসলমানদের কাছে রজব মাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এ মাস থেকে রমজানের প্রস্তুতি শুরু হয়। তবে রমজানের দেখা পেতে রজবের পর শাবান মাসটাও অপেক্ষা করতে হয়। তখন মুসলমানরা বিভিন্ন আমলের মধ্য দিয়ে যান। এখন রজব শুরুর মধ্য দিয়ে সিয়াম সাধনার মাস রমজানের ক্ষণগণনা (কাউন্টডাউন) আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল।

হিজরি মাস সাধারণত ২৯-৩০ দিনে হয়। রজব ও শাবান মাসও যদি তা–ই হয়, তাহলে ৬০ থেকে ৬১ দিন পর রমজান মাস শুরু হবে। তবে রমজান বা যেকোনো হিজরি মাস শুরু হওয়ার বিষয়টি একান্তভাবে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল।

এদিকে আজ আবুধাবির স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটায় আল-খাতিম অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি থেকে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে। চাঁদের ছবি সফলভাবে ধারণ করা হয়েছে।

চাঁদ দেখার কার্যক্রমে চার সদস্যের একটি দল অংশ নেয়। তাঁরা হলেন ওসামা ঘান্নাম, আনাস মোহাম্মদ, খালাফান আল নাইমি ও মোহাম্মদ আওদা।

