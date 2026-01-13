যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
মধ্যপ্রাচ্য

বিক্ষোভ চালিয়ে যান, প্রতিষ্ঠানের দখল নেন: ইরানের বিক্ষোভকারীদের ট্রাম্প

আল–জাজিরা

ইরানের বিক্ষোভকারীদের ‘দেশপ্রেমিক’ অভিহিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁদের বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘সাহায্য আসছে।’

আজ মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে এ কথা বলেন ট্রাম্প। এমন সময় তিনি এমন আহ্বান জানালেন, যখন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইরানের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার খবর আসছে। গত ২৮ ডিসেম্বর বিক্ষোভ শুরুর পর থেকেই তেহরানকে নানা হুমকি দিয়ে আসছেন ট্রাম্প।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, ‘ইরানের দেশপ্রেমিকেরা, আপনারা বিক্ষোভ চালিয়ে যান। আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর দখল নেন। হত্যাকারী ও নিপীড়নকারীদের নাম মনে রাখুন। তাদের বড় মূল্য দিতে হবে। বিক্ষোভকারীদের ওপর হত্যাকাণ্ড না থামা পর্যন্ত আমি ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সব বৈঠক বাতিল করেছি। সাহায্য আসছে।’

এদিকে বিক্ষোভ ঘিরে ইরানের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য আজ উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে ট্রাম্পের। এর আগে ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন তিনি। ট্রাম্পের ভাষ্যমতে, এই শুল্ক তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।

Also read:ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট ‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠী’র কয়েকজন সদস্যকে আটকের দাবি ইরানের

ইরানে বিক্ষোভ অর্থনৈতিক অসন্তোষ থেকে শুরু হলেও পরে তা রাজনৈতিক রূপ নেয়। বিক্ষোভ থেকে সরকার পতনের ডাকও দেওয়া হয়। বিক্ষোভ চরমে উঠলে ৯ জানুয়ারি রাত থেকে ইন্টারনেট বন্ধ করে ব্যাপক দমন–পীড়ন শুরু করে ইরান সরকার। ইরানের এক সরকারি কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ দুই হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন।

Also read:ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করলে দিতে হবে ২৫ শতাংশ শুল্ক, ট্রাম্পের নতুন ঘোষণা
আরও পড়ুন