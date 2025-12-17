পবিত্র কাবা শরিফ
মধ্যপ্রাচ্য

ওমরাহ ও হজের সময় শিশু হারানো রোধে সৌদি আরবে বিশেষ ব্রেসলেট চালু

তথ্যসূত্র: গালফ নিউজ, দুবাই

হজ ও ওমরাহর সময় শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ। মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদ ও মদিনার মসজিদে নববি কর্তৃপক্ষ শিশুদের জন্য পরিচয়সংবলিত নিরাপত্তা ব্রেসলেট চালু করেছে।

হজ ও ওমরাহ করতে আসার সময় শিশুদের হাতে এই ব্রেসলেট পরানো হবে। এসব ব্রেসলেটে অভিভাবকদের যোগাযোগের সব তথ্য যুক্ত থাকবে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো—কোনো শিশু হারিয়ে গেলে বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে দ্রুত পরিচয় শনাক্ত করে তাকে অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

ইতিমধ্যে ওমরাহ করতে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে কিং আবদুল আজিজ গেট ও কিং ফাহাদ গেটসহ (গেট নম্বর ৭৯) গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথে এসব ব্রেসলেট বিতরণ করা হচ্ছে। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা অভিভাবকদের যোগাযোগের তথ্য নিবন্ধনে সহায়তা করছেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওমরাহ ও হজের সময় দর্শনার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। এ কারণে সব অভিভাবককে এই সেবা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, এই উদ্যোগ অভিভাবকদের মানসিক স্বস্তি দেবে এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানে আসা শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

