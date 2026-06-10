ট্রাম্পের পাল্টা জবাবের হুমকির পর ইরানে হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানে আবার হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষুব্ধ হয়ে ইরানকে ‘পাল্টা জবাব’ দেওয়ার হুমকির পর দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা হলো। হরমুজ প্রণালিতে একটি মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার অভিযোগ এনে ইরানে এ হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র।
যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে বলেছে, মঙ্গলবার ইরানে হামলা চালানো শুরু করে মার্কিন বাহিনী। এ অভিযান ইরানের ‘অযৌক্তিক আগ্রাসনের সমানুপাতিক জবাব’।
হামলার পর পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালির উপকূল এলাকায় বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।
সেন্টকমের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানের হামলায় ভূপাতিত যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের দুই ক্রুকে একটি মার্কিন সামুদ্রিক ড্রোন উদ্ধার করেছে। এমন অভিযানে এ ধরনের যান ব্যবহারের বিষয়টি এই প্রথম প্রকাশ্যে স্বীকার করল মার্কিন সামরিক বাহিনী।
এর আগে নিজের ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট দিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী তাঁকে জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে একটি অত্যাধুনিক অ্যাপাচি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করা হয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও লেখেন, হেলিকপ্টারটিতে দুজন পাইলট ছিলেন। তাঁরা নিরাপদ ও অক্ষত আছেন। তা সত্ত্বেও এ হামলার জবাবে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেই হবে।
মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য, হেলিকপ্টারটিতে হামলার জন্য ইরান একটি ড্রোন ব্যবহার করেছিল। তবে ড্রোনটি ইচ্ছাকৃতভাবে হেলিকপ্টারটিকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক মার্কিন কর্মকর্তা বিবিসির সহযোগী সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
অন্যদিকে ইরানের আধা সরকারি মেহের নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে মার্কিন সামরিক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার ঘটনায় তেহরান দায় স্বীকার করেনি।
হেলিকপ্টার ভূপাতিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেন্টকম ঘোষণা দেয়, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালিয়েছে।