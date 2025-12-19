বুর্জ খলিফাকে কি দ্রুতই ছাড়িয়ে যাচ্ছে জেদ্দা টাওয়ার

দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে জেদ্দা টাওয়ারের নির্মাণকাজ। লক্ষ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে কাজ শেষ করা। লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্মাণকাজ এরই মধ্যে প্রায় ৮০ তলা পর্যন্ত পৌঁছেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) দুবাইয়ের আইকনিক স্থাপনা বুর্জ খলিফা বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন। মরুর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা স্থাপনাটি ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ৮২৮ মিটার বা ২ হাজার ৭১৭ ফুট উচ্চতার বুর্জ খলিফায় ১৬০টির বেশি তলা রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন নিউজউইকের তথ্য অনুযায়ী, জেদ্দা টাওয়ারের উচ্চতা হবে প্রায় ১ কিলোমিটার। কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে আবার এটির নির্মাণকাজ শুরু হয়।
জেদ্দা টাওয়ারে এখন প্রতি সপ্তাহে গড়ে একটি করে তলা যুক্ত হচ্ছে। ২০২৮ সালের মধ্যে কাজ শেষ করে দুবাইয়ের বুর্জ খলিফাকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনের স্বীকৃতি অর্জন করা এ প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। আগে সুউচ্চ এ ভবনটির নাম ছিল ‘কিংডম টাওয়ার’। পরে বদলে জেদ্দা টাওয়ার রাখা হয়।
সৌদি আরবের সৌদি বিন লাদিন গ্রুপ, লেবাননভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রকৌশল ও স্থাপত্য সংস্থা দার আল-হানদাসাহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের টার্নার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি জেদ্দা টাওয়ার নির্মাণ করছে। ভবনটিতে মোট ১৫৭ তলা থাকবে।
প্রথমে নিরাপত্তাঝুঁকি নিয়ে মতবিরোধ এবং পরে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জেদ্দা টাওয়ারের নির্মাণকাজ কয়েক বছর বন্ধ ছিল।
তবে এটিই একমাত্র নয়, সৌদি আরব আরও একটি সুউচ্চ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করেছে। এটি তৈরি হবে রিয়াদে, নাম দেওয়া হয়েছে ‘রাইজ টাওয়ার’। এটি এখনো পরিকল্পনা ও নকশার পর্যায়ে রয়েছে।