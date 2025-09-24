ইরানে ৯ মাসে এক হাজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

চলতি বছর ইরানে এখন পর্যন্ত অন্তত এক হাজার মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার নরওয়েভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ইরান হিউম্যান রাইটস গ্রুপ (আইএইচআর) এ তথ্য জানিয়েছে।
সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে দেশটিতে অন্তত ৬৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। অর্থাৎ গত সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে নয়জনের বেশি মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আইএইচআর ২০০৮ সাল থেকে ইরানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের হিসাব রাখছে। গত বছর দেশটিতে রেকর্ড ৯৭৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। চলতি বছরের আরও তিন মাস বাকি রয়েছে।
কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা গত বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লব ও ইরান-ইরাক যুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে ১৯৮০-এর দশক এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে ইরানে ব্যাপকভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।
মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, গত তিন দশকের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে ইরানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা ব্যাপকভাবে বাড়ছে। বিশেষ করে গত জুন মাসে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১২ দিনের যুদ্ধে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির নেতৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।