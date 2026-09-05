ইসরায়েলি হামলায় গাজা শহর যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে। গাজা, ফিলিস্তিন, ৩০ জুলাই
ইসরায়েলি হামলায় গাজা শহর যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে। গাজা, ফিলিস্তিন, ৩০ জুলাই
মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে মিলল মালকা পরিবারের ৫৫ জনের মরদেহ

আল–জাজিরা

গাজা সিটির জয়তুন এলাকায় একটি ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ৫৫ জনের মরদেহ ও দেহাবশেষ উদ্ধার করেছে ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্স। নিহত সবাই মালকা পরিবারের সদস্য।

ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, ৭২ ঘণ্টা ধরে মালকা পরিবারের ৬০ জনের বেশি সদস্যের মরদেহের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। এর মধ্যে বেশির ভাগের দেহাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রায় দুই বছর আগে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণের সময় মালকা পরিবারের সদস্যরা ওই ভবনটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মরদেহ ও দেহাবশেষ উদ্ধারের পর আগামী সপ্তাহের শুরুতে মালকা পরিবারের সদস্যদের একটি যৌথ জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

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