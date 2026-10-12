রিয়াদ বিমানবন্দরে কার্যক্রম বন্ধের মেয়াদ বাড়াল সৌদি আরব

হুতিদের ধারাবাহিক হামলার পর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত আরও বাড়ানো হয়েছে। সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি অব সিভিল এভিয়েশন (জিএসিএ) আজ সোমবার এ ঘোষণা দেয়।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানবন্দরের বিভিন্ন স্থাপনা নিরাপদ আছে কি না, তা পুরোপুরি পরীক্ষা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে আবার উড়োজাহাজ চলাচল শুরুর জন্য বিমানবন্দর কতটা প্রস্তুত, সেটিও যাচাই করা হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে এই পরীক্ষা চলছে। তবে বিমানবন্দর কবে আবার চালু হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় জানায়নি জিএসিএ।
গতকাল রোববার কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন করে হামলা হয়। জিএসিএর হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ওই হামলায় সৌদি আরবে বসবাসরত এক পাকিস্তানি নাগরিক নিহত হন। আহত হন আরও ১১ জন।
আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। একই সময় বিমানবন্দরের ক্ষয়ক্ষতিও পর্যালোচনা শুরু করে কর্তৃপক্ষ।
ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকারকে সমর্থনকারী সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানায়, গতকাল একটি অজ্ঞাত প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র কিং খালেদ বিমানবন্দরের টার্মিনাল–৪-এ আঘাত হানে। এর পাশাপাশি বিমানবন্দরের কাছে একটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত ও ধ্বংস করে সৌদি আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।
আগের দিন শনিবারও একই বিমানবন্দরে প্রাণঘাতী হামলা হয়। জিএসিএর তথ্যমতে, শনিবারের হামলায় ১২ জন নিহত এবং ৩০৯ জন আহত হন।
আজ আল–আরাবিয়া জানায়, শনিবারের হামলায় আহত এক ভারতীয় নাগরিক পরে মারা গেছেন। সৌদি আরবে ভারতীয় দূতাবাস তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। এতে শনিবারের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে।
সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট শনিবারের হামলাকে ‘যুদ্ধাপরাধ’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে এর কঠোর জবাব দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তারা।
পরপর এসব হামলার পর বিমানবন্দরের বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি পরীক্ষা করছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। উড়োজাহাজ চলাচল আবার শুরুর আগে বিমানবন্দর নিরাপদ ও পুরোপুরি প্রস্তুত কি না, তা নিশ্চিত করতেই বর্তমানে কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।