মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ‘পুলিশগিরির’ প্রয়োজন নেই: ইরানের প্রেসিডেন্ট

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে ‘আঞ্চলিক পুলিশের’ ভূমিকায় থাকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন নেই। ভারতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক করেন পেজেশকিয়ান। সেখানে তিনি বলেন, ‘আমাদের কোনো আঞ্চলিক পুলিশের দরকার নেই।’
ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানায়, পেজেশকিয়ান আরও বলেছেন, ‘এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা কেবল এখানকার মূল পক্ষ এবং দেশগুলোই নিশ্চিত করতে পারে।’ ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমাদের জনগণ নানা অবিচারের শিকার হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা যুদ্ধ চাই না, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হোক তা–ও চাই না। শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার।’
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালায়। এই হামলার জবাবে ইরান পুরো অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও স্থাপনাগুলোতে পাল্টা হামলা চালায়। একই সঙ্গে তেহরান হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ করে দেয়। বিশ্বের মোট জ্বালানির পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই নৌপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে জ্বালানি নিয়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। হরমুজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইরান–যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। যুদ্ধ শুরুর ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও সমঝোতার আভাস নেই। চলতি সপ্তাহে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।