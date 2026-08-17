মার্কিন সেনাকে হত্যা বা আটকের জন্য ৩০ হাজার ডলার করে পুরস্কার ঘোষণা ইরানের

যেকোনো মার্কিন সেনাসদস্যকে হত্যা বা বন্দী করতে পারলে ৩০ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ইরানের সেনাপ্রধান আমির হাতামি। কোনো নারী এ কাজ করতে পারলে পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হবে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনার (আইআরএনএ) বরাতে এ তথ্য জানা গেছে। এ ধরনের আর্থিক সহায়তায় অংশ নিতে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে বিপুলসংখ্যক অনুরোধ আসার পর এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান মেজর জেনারেল হাতামি।
মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে এ কথিত অভিযানগুলো ঠিক কোথায় বা কখন চালানো হতে পারে, সে বিষয়ে সেনাপ্রধান হাতামি সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেননি।
তবে চলমান সংঘাতে ইরানের অভ্যন্তরে মার্কিন স্থলবাহিনীর কোনো ধরনের মোতায়েন বা উপস্থিতির তথ্য জানা যায়নি। অবশ্য, গত এপ্রিল মাসে ইরানে বিধ্বস্ত হওয়া একটি উড়োজাহাজের মার্কিন পাইলটকে উদ্ধারে এক বিশেষ অভিযান চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।
মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে এ কথিত অভিযানগুলো ঠিক কোথায় বা কখন চালানো হতে পারে, সে বিষয়ে সেনাপ্রধান হাতামি সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেননি।