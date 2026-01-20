কুয়েতে প্রতি ৩৪ মিনিটে এক বিয়ে, ৭৫ মিনিটে এক বিচ্ছেদ

কুয়েতে প্রতি ৩৪ মিনিটে একটি বিয়ে এবং প্রতি ৭৫ মিনিটে একটি বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক হচ্ছে।
দেশটির শরিয়া নোটারাইজেশন বিভাগের ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের তথ্যের ভিত্তিতে কুয়েতের বিচার মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও গবেষণা দপ্তর এ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত নভেম্বর মাসে কুয়েত শরিয়া নোটারাইজেশন সেবার চাহিদা খুব বেড়ে যায়। নির্দিষ্ট ওই মাসে বিয়ে, বিয়ের সত্যায়ন, তালাক, পুনর্মিলন, সরকারি নোটিশ ও ইসলাম গ্রহণসংক্রান্ত ১০ হাজারের বেশি লেনদেন নথিভুক্ত হয়েছে।
পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, উল্লিখিত মাসে বিয়ে ও পুনর্মিলনসংক্রান্ত মোট ১ হাজার ২৫২টি লেনদেন নিবন্ধিত হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ৪২টি লেনদেন অর্থাৎ প্রতি ৩৪ মিনিটে একটি বিয়ে বা পুনর্মিলনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।
ওই মাসেই আবার ৫৯৫টি বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক নথিভুক্ত করা হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ২০টি তালাক, অর্থাৎ প্রতি ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে একটি তালাকের ঘটনা ঘটেছে।
তথ্য অনুযায়ী, বিয়ে চুক্তির সংখ্যা ছিল ১ হাজার ১৪৩টি, গড়ে প্রতিদিন ৩৮টি চুক্তি।
বিয়ের ক্ষেত্রে ৭৩ শতাংশের বেশি ছিল কুয়েতের নাগরিকদের। দেশটির নাগরিক নন এমন ব্যক্তি ছিলেন ১৬ শতাংশের বেশি।
এ ছাড়া কুয়েতি পুরুষ ও কুয়েতি নন, এমন নারীর মধ্যে বিয়ে ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ। আর কুয়েতি নন এমন পুরুষ ও কুয়েতি নারীর মধ্যে বিয়ে ছিল ২ দশমিক ৩ শতাংশ।
১০৯টি বিয়ে সত্যায়ন চুক্তি নিবন্ধিত হয়েছে। এ হিসাবে গড়ে প্রতিদিন ৩ দশমিক ৬টি চুক্তি হয়েছে। এসব চুক্তির মধ্যে কুয়েতি স্বামী ও কুয়েতি নন এমন স্ত্রীর মধ্যে চুক্তিই সর্বাধিক, যার হার প্রায় ৫৪ শতাংশ। তবে কুয়েতি দম্পতিদের মধ্যে কোনো বিয়ে সত্যায়ন চুক্তি নথিভুক্ত হয়নি।
পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে, বিয়েসংক্রান্ত লেনদেনের প্রায় ৭৪ শতাংশ আদালতের রায় অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। এ ছাড়া তথ্য অনুযায়ী, বিয়ে চুক্তির প্রায় ৮২ শতাংশ বিদেশে নথিভুক্ত হয়েছে, যেখানে শরিয়া নোটারাইজেশন বিভাগের মাধ্যমে ছিল প্রায় ১৮ শতাংশ।
অন্যদিকে, গত বছরের নভেম্বর মাসে ৫৯৫টি তালাকের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। কুয়েতি দম্পতিদের মধ্যে তালাকের হার ৫৮ দশমিক ৭ শতাংশ।
৯২টি পুনর্মিলন মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এ হিসাবে গড়ে প্রতিদিন প্রায় তিনটি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮৬ শতাংশ মামলা পুনর্মিলন সনদপত্রের মাধ্যমে নথিভুক্ত হয়েছে।
সরকারি মাধ্যম এবং ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত লেনদেনের ক্ষেত্রে ৫২ হাজার ৩৫৯টি লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে, যা গড়ে প্রতিদিন ১ হাজার ৭৪৫টি।
এর মধ্যে ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ লেনদেন সরকারি মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, অনলাইনে মাত্র ৫৮টি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।