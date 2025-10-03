মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে তাঁর প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে গাজার জন্য মার্কিন শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে ‘নরক যন্ত্রণা’ ভোগ করার হুমকিও দিয়েছেন।
গতকাল শুক্রবার ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, এই চুক্তি রোববার ওয়াশিংটন সময় সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে। এর আগে গত মঙ্গলবার ট্রাম্প তাঁর প্রস্তাব সামনে আনার সময় তিন থেকে চার দিনের মধ্যে প্রস্তাবে সম্মত হতে হামাসকে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। আরব ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীরা হামাসকে চুক্তি মেনে নিতে চাপ দিচ্ছে। তবে হামাসের এক জ্যেষ্ঠ নেতা বলেছেন, ট্রাম্পের এ প্রস্তাব হামাসের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করার সম্ভাবনা বেশি।
দ্য গার্ডিয়ান জানায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের দাবি করবে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। একই সঙ্গে আলোচনা আবার শুরু করার ভিত্তি হিসেবে পরিকল্পনাটি গ্রহণের সম্ভাবনাও রয়েছে। বিশ্লেষক ও হামাসের ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সূত্র এমন আভাস দিয়েছে।
হোয়াইট হাউস কর্তৃপক্ষ চলতি সপ্তাহের শুরুতে একটি ২০ দফাবিশিষ্ট পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। এতে গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর, হামাসের কাছে থাকা জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলের কাছে থাকা ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের ধাপে ধাপে সরে যাওয়া, হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ এবং আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন।
ফিলিস্তিনিরা দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। তবে ফিলিস্তিনের অনেকে মনে করছেন, ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা ইসরায়েলকেই বেশি সুবিধা দেবে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ৬৬ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।