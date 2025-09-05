ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ দেওয়ায় ৩ ফিলিস্তিনি সংস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

গাজা যুদ্ধ ও ইসরায়েলের দখলদারির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) তদন্তে সহযোগিতা করার অভিযোগে তিনটি শীর্ষস্থানীয় ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
সংস্থাগুলো হলো রামাল্লাভিত্তিক আল-হক, গাজা নগরভিত্তিক প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (পিসিএইচআর) ও আল-মিজান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস। গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সংস্থাগুলোর নাম যুক্ত করা হয়।
এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক বিবৃতিতে বলেন, এসব সংস্থা ইসরায়েলের সম্মতি ছাড়াই দেশটির নাগরিকদের বিরুদ্ধে আইসিসির তদন্ত, গ্রেপ্তার ও বিচারপ্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত ছিল। এ কারণেই সংস্থাগুলোকে নিশানা করা হয়েছে।
এর আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করায় আইসিসির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। ওই অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় প্রমাণ সরবরাহ করেছিল এ তিন ফিলিস্তিনি সংস্থা।
আল-হক পশ্চিম তীর ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জবাবদিহি নিশ্চিত করার চেষ্টায় কাজ করছে। অন্যদিকে গাজাভিত্তিক পিসিএইচআর ও আল-মিজান চলমান যুদ্ধের নথিপত্র তৈরি করছে।
এক যৌথ বিবৃতিতে সংস্থাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপকে ‘চরম অন্যায়, অমানবিক, বেআইনি ও গণতন্ত্রবিরোধী’ বলে নিন্দা জানিয়েছে। বিবৃতিতে সংস্থাগুলো বলেছে, ‘যখন আমাদের জনগণের ওপর গণহত্যা চলছে, তখন মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ওপর এমন নিষেধাজ্ঞা শুধু সেই দেশই দিতে পারে, যে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবতার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা রাখে না।’