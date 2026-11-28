ইয়েমেনের সরকারি বাহিনী বলেছে, তারা হুতি বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে ২৪ ঘণ্টায় ৭২৬টি হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় হুতিদের ১২১ জন যোদ্ধা ও কমান্ডার হতাহত হয়েছেন।
তবে সেনাবাহিনীর দেওয়া হতাহতের এই পরিসংখ্যান স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সাবার প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশটির সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল মাজেদ আল-নুজাইলি বলেছেন, ‘ডন অব ইয়েমেন’ নামের অভিযানের অংশ হিসেবে এসব হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি বিমান হামলা, ৬৪২টি গোলাবর্ষণ, ৩৫টি ড্রোন অভিযান ও ২৬টি রকেট হামলা রয়েছে।
একদিকে হুতি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁদের দমনে অভিযান জোরদার করেছে ইয়েমেনের সরকারি বাহিনী ও সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট।
মাজেদ আল-নুজাইলি আরও বলেন, হামলায় হুতিদের ৮১টি সামরিক যান ও সরঞ্জাম ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সরকারি বাহিনী বলেছে, তারা হুতিদের আক্রমণ প্রতিহত করছে। তাদের ঘাঁটি ও সেনাদের লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। তাইজ, মারিব, আল-জাওফ, লাহিজ, আল-দালে ও শাবওয়াসহ বেশ কয়েকটি রণাঙ্গনে লড়াই চলছে।
ইয়েমেনে তীব্র সংঘাতের মধ্যেই এ অভিযানের খবর এল। একদিকে হুতি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁদের দমনে অভিযান জোরদার করেছে ইয়েমেনের সরকারি বাহিনী ও সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট।
এর আগে গতকাল শুক্রবার হুতি-সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, তাইজ প্রদেশের আল-তুরবাহ এলাকায় সৌদি জোটের বিমান হামলায় ১১ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন, যাঁদের বেশির ভাগই শিশু।