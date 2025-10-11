‘গাজায় অবিলম্বে সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দিতে হবে’

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর গাজায় সাংবাদিকদের তাৎক্ষণিক এবং স্বাধীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন। এটি হলো আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের একটি সংগঠন, যা বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাঁদের পেশাগত স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা করে।
ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনটি আরও যোগ করেছে, ‘যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবারও জরুরি আহ্বান জানাচ্ছি, ইসরায়েল যেন সীমান্ত তৎক্ষণাৎ খোলে এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে গাজায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে প্রবেশের সুযোগ দেয়।’
২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বিদেশি সাংবাদিকদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত এলাকায় প্রবেশে বাধা দিয়েছে এবং শুধু সামরিক বাহিনীর সঙ্গে অল্প কিছু সাংবাদিককে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে।
ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন গত দুই বছরে একাধিকবার গাজায় প্রবেশের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, তাদের দাবি বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে। ২৩ অক্টোবর ইসরায়েলি শীর্ষ আদালতে আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা।
ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন বলছে, এত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো কারণ নেই। সাংবাদিকতার স্বাধীনতার ওপর যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা শেষ হতে হবে।
উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলা ও বোমাবর্ষণে গত ২২ মাসে অন্তত ২৭৮ গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে প্রতি মাসে গাজায় গড়ে ১৩ সাংবাদিক মারা গেছেন। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড ডেমোক্র্যাট গ্রুপের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে গত শুক্রবার ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে এবং গাজার বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করে।