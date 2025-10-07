মিসরে ইসরায়েল ও হামাসের প্রথম দিনের আলোচনায় কী হলো

মিসরে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া পরোক্ষ আলোচনার প্রথম দিনটি ভালোভাবে শেষ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্র আল–জাজিরা ও অন্যান্য গণমাধ্যমকে বলেছে, গাজায় যুদ্ধ অবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনা নিয়ে সমঝোতার আশা দেখা দিয়েছে।
আলোচকেরা আজ মঙ্গলবার আবারও বৈঠকে বসবেন।
আল–জাজিরা অ্যারাবিককে সূত্রগুলো বলেছে, গতকাল সোমবার লোহিত সাগর–সংলগ্ন শারম আল-শেখ শহরে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি ছিল ইতিবাচক। সেখানে চলমান আলোচনার পরবর্তী ধাপ কীভাবে এগোবে, তার একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।
হামাস মধ্যস্থতাকারীদের বলেছে, গাজায় ইসরায়েলের অব্যাহত বোমা হামলা বন্দীদের মুক্তিসংক্রান্ত আলোচনাকে কঠিন করে তুলছে। আল–জাজিরা অ্যারাবিকের প্রতিবেদনে এমনটা বলা হয়েছে।
আজ ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এর জবাবে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা শুরু হওয়ার দুই বছর পূর্ণ হচ্ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হন। প্রায় ২০০ জনকে জিম্মি করা হয়।
আলোচনায় অংশ নেওয়া হামাসের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনটির দুই নেতা খলিল আল-হায়া ও জাহের জাবারিন। এ দুই আলোচক গত মাসে দোহায় ইসরায়েলের হামলা থেকে বেঁচে যান। ওই হামলায় পাঁচজন নিহত হন।
মিসরের সংবাদমাধ্যম আল-কাহেরা নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রথম দিনের আলোচনায় বন্দিবিনিময়, যুদ্ধবিরতি ও গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে কথা হয়েছে।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, ট্রাম্প দ্রুত ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি বন্দিবিনিময়ের প্রক্রিয়াটি শেষ করতে চাইছেন। এর মধ্য দিয়ে গাজায় যুদ্ধ অবসানে তাঁর পরিকল্পনার অন্য অংশগুলো বাস্তবায়নের কাজে গতি আনতে চান তিনি।
ট্রাম্প গতকাল বিকেলে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ‘আমাদের চুক্তি করার ভালো সুযোগ আছে।’ তবে তাঁর মতে, কিছু বিষয় নিয়ে সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘কিন্তু আমি মনে করি, আমরা ভালো করছি। হামাস এমন কিছু বিষয়ে সম্মত হয়েছে, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ।’
ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আল–জাজিরার প্রতিনিধি রোজিল্যান্ড জর্ডান বলেন, আলোচনার বিস্তারিত কীভাবে এগোচ্ছে, সেটি ট্রাম্প বলেননি। কেবল সাধারণ ইতিবাচক মূল্যায়ন দিয়েছেন।
জর্ডান আরও বলেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট হামাসকে আলোচনায় রাখার জন্য যৌথ আরব-তুর্কি সমর্থনের প্রশংসা করেছেন, তিনি ইসরায়েলের জনগণকে প্রশংসা করেছেন এবং অবশ্যই তাঁর নিজস্ব বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে প্রশংসা করেছেন, যিনি এই আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।’
ট্রাম্পের জামাতা এবং আবাসন ব্যবসায়ী জ্যারেড কুশনারও মার্কিন প্রতিনিধিদলের অংশ বলে জানা গেছে।
মিসরের আল-কাহেরা নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, আলোচনা মঙ্গলবারও চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তারপর থেকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব হামলায় এ পর্যন্ত অন্তত ৬৭ হাজার ১৬০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৭৯ জন।
বিভিন্ন সূত্রে আল–জাজিরা জানতে পেরেছে, গতকাল আলোচনা চলার সময়ও গাজার বিভিন্ন এলাকায় হামলা হয়েছে। এতে অন্তত ১০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন মানবিক সহায়তা নেওয়ার সময় মারা গেছেন।