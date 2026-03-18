তেল আবিবের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে ভূপাতিত ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বেসামরিক উড়োজাহাজ
তেল আবিবের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে ভূপাতিত ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বেসামরিক উড়োজাহাজ
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রে ইসরায়েলি বিমানবন্দরে ৩টি উড়োজাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত

রয়টার্স ও দ্য টাইমস অব ইসরায়েল

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের প্রধান বিমানবন্দর বেনগুরিয়নে থাকা তিনটি বেসামরিক উড়োজাহাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি উড়োজাহাজে আগুন ধরে যায়।

বুধবার ইসরায়েলের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিহত করার পর সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ নিচে পড়ে এই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত কয়েক দিনের মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত উড়োজাহাজগুলোর মালিকানার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে আকাশপথে দেশটির প্রধান এই প্রবেশদ্বারে সাধারণ বাণিজ্যিক ফ্লাইট চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে ইসরায়েলি উড়োজাহাজ সংস্থাগুলো বিদেশে আটকে পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে কিছু ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বর্তমানে এই বিমানবন্দরটি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীও ব্যবহার করছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইসরায়েলের আকাশসীমায় প্রবেশ করা ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর প্রায় অর্ধেকই ছিল ‘ক্লাস্টার মিউনিশন’ বা গুচ্ছ বোমা। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হয়ে ছোট ছোট অনেক বোমা বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।
দ্য টাইমস অব ইসরায়েলের প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, একটি বিমানে ধ্বংসাবশেষের আঘাতে আগুন ধরে গেছে এবং অন্যগুলোও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইসরায়েলের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করে বলেন, ‘ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে তিনটি বেসামরিক উড়োজাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’

