নেতানিয়াহুর ‘ভ্রান্ত ধারণার’ ফাঁদে ওয়াশিংটন, ইরান যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে আর কী সতর্কবার্তা দিলেন কাতারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ আগ্রাসন কোনো আকস্মিক উত্তেজনার ফল নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যকে সহিংসভাবে পাল্টে দিতে ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশে এই যুদ্ধ। আল–জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন কাতারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ হামাদ বিন জাসিম আল–থানি।
আল–জাজিরাকে দেওয়া এক বিস্তৃত ও খোলামেলা সাক্ষাৎকারে অভিজ্ঞ এই কূটনীতিক ওই অঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর এ মূল্যায়ন তুলে ধরেন।
শেখ হামাদ সতর্ক করে বলেন, হরমুজ প্রণালি ঘিরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা এ যুদ্ধের সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিণতি। তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর তথাকথিত ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ গঠনের আকাঙ্ক্ষার বিষয়েও সতর্ক করেছেন। একই সঙ্গে তিনি উপসাগরীয় দেশগুলোকে নিজেদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরক্ষা চুক্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বানও জানান।
শেখ হামাদ বলেন, ‘আমরা এই অঞ্চলের বড় ধরনের এক পুনর্গঠনের সাক্ষী হচ্ছি।’ আগামী কয়েক দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যের রূপরেখা কেমন হবে, বর্তমান ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা সেটা নির্ধারণ করে দেবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
নেতানিয়াহুর ‘ভ্রান্ত ধারণা’ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভুল পদক্ষেপ
মধ্যপ্রাচ্যে আসন্ন সংঘাতের বিষয়ে শেখ হামাদ গত বছরই সতর্ক করেছিলেন। তিনি উপসাগরীয় দেশগুলোকে ইরানের সঙ্গে সংকট নিরসনে কূটনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছিলেন, যাতে সামরিক হামলা প্রতিরোধ করা যায়।
শেখ হামাদ ইরানের সঙ্গে সংঘাত উসকে দেওয়ার একটি চেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। এ জন্য তিনি ইসরায়েলের ভেতরের একটি কট্টরপন্থী গোষ্ঠীকে দায়ী করেন, যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন নেতানিয়াহু।
শেখ হামাদের মতে, এই গোষ্ঠীটি সেই ১৯৯০-এর দশকে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রশাসন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যুদ্ধে টেনে আনার চেষ্টা করে আসছে।
তিনি (নেতানিয়াহু) মার্কিন প্রশাসনকে বোঝাতে সক্ষম হন যে এই যুদ্ধ হবে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরানি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটবে।শেখ হামাদ বিন জাসিম আল থানি, কাতারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদসহ আগের মার্কিন প্রশাসনগুলো ইরানের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু করতে দ্বিধা করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত নেতানিয়াহু ওয়াশিংটনের কাছে একটি ‘ভ্রান্ত ধারণা’ সফলভাবে বিক্রি করতে সক্ষম হন বলে মনে করেন শেখ হামাদ।
শেখ হামাদ বলেন, ‘তিনি (নেতানিয়াহু) মার্কিন প্রশাসনকে বোঝাতে সক্ষম হন, এই যুদ্ধ হবে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরানি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটবে।’
কাতারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটনের সামরিক শক্তি প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীলতার সমালোচনা করে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি সব সময়ই বলপ্রয়োগ এড়িয়ে চলার সক্ষমতায় নিহিত ছিল, তা প্রয়োগ করার মধ্যে নয়।’
কাতারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সব পক্ষকে আবারও আলোচনার টেবিলে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। শেখ হামাদ মনে করেন, এ বছরের শুরুতে জেনেভায় ওমানের মধ্যস্থতায় ইরান যুদ্ধ এড়াতে যে কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেই আলোচনাকে যদি আরও দুই সপ্তাহ বেশি সময় দেওয়া হতো, তবে এই বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হতো।
শেখ হামাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এই যুদ্ধের প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে নেতানিয়াহু সামনে চলে এসেছেন। তাঁর মতে, নেতানিয়াহু এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে জোরপূর্বক আঞ্চলিক জোট গঠনে তাঁর ধারণা এবং ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ পরিকল্পনাকে সামনে আনছেন—যা ইসরায়েলের ডানপন্থীদের একটি ধারণা। তাদের মূল লক্ষ্য প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর আরও গভীরে ইসরায়েলের সীমানার সম্প্রসারণ।
হরমুজ প্রণালি: নতুন বৈশ্বিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু
তেহরানের কৌশল মূল্যায়ন করে শেখ হামাদ বলেন, যুদ্ধের শুরুর দিনগুলোতে প্রতিপক্ষের প্রাথমিক সামরিক হামলার সামনে ইরান সফলভাবে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। পরে নতুন একটি কৌশলগত সুবিধা বুঝতে পেরে দেশটি সমঝোতায় পৌঁছাতে সময়ক্ষেপণ করে। এই কৌশলগত সুবিধার মূল ভিত্তি ছিল, হরমুজ প্রণালিকে কাজে লাগানোর সক্ষমতা।
এই জলপথকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করাকে যুদ্ধের ‘সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিণতি’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন শেখ হামাদ। তিনি সতর্ক করে বলেন, ইরান এখন এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংকীর্ণ জলপথকে নিজেদের সার্বভৌম ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচনা করছে। তাঁর মতে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির তুলনায় বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য এটি আরও তাৎক্ষণিক ও গুরুতর হুমকি তৈরি করছে।
শেখ হামাদ বলেন, ওয়াশিংটন নয়, এই (হরমুজ প্রণালি) সংকটের সবচেয়ে বড় ক্ষতি ভোগ করেছে উপসাগরীয় দেশগুলো।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার শিকার হওয়ার পর ইরান পাল্টা জবাব দিতে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর জ্বালানি, শিল্প ও বেসামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।
শেখ হামাদ ইরানের ওইসব হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে লক্ষ্যবস্তু করার অজুহাতে ওইসব হামলা চালিয়েছিল। অথচ উপসাগরীয় দেশগুলো স্পষ্টভাবেই এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল।
এর ফলে তেহরান উপসাগরীয় অঞ্চলে তাদের অনেক রাজনৈতিক পুঁজি হারিয়েছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত বিঘ্ন নিয়ে ব্যাপক জনরোষ তৈরি হয়েছে। তবে শেখ হামাদ জোর দিয়ে বলেন, ভৌগোলিক কারণ দেশগুলোর সহাবস্থানকে অনিবার্য করে তুলেছে। তাই তিনি তেহরানের সঙ্গে একটি খোলামেলা ও যৌথ উপসাগরীয় সংলাপের আহ্বান জানান—যেখানে বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে যোগাযোগের পরিবর্তে বাস্তবসম্মত ভবিষ্যৎ কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
‘গালফ ন্যাটো’ গড়ার আহ্বান
শেখ হামাদ জোর দিয়ে বলেছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি ইরান, ইসরায়েল বা বিদেশি সামরিক ঘাঁটি নয়; বরং উপসাগরীয় দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভাজন।
এর মোকাবিলায় শেখ হামাদ একটি সামরিক জোট ‘গালফ ন্যাটো’ গঠনের প্রস্তাব দেন। এটি হবে একটি যৌথ রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রকল্প, যা শুরু হবে কৌশলগতভাবে ঘনিষ্ঠ উপসাগরীয় দেশগুলোকে নিয়ে। সৌদি আরব হবে এর নিরপেক্ষ মেরুদণ্ড।
কাতারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি, ইউরোপীয় ইউনিয়নও শুরুতে অল্প কয়েকটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং পরে তা সম্প্রসারিত হয়েছে। একই ধরনের একটি মডেলের প্রস্তাব দিয়ে তিনি বলেন, কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক আইনের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে এবং সদস্যরাষ্ট্রের জন্য আইন সমান, মেনে চলা বাধ্যতামূলক ও সম্মানযোগ্য হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি প্রসঙ্গে শেখ হামাদ স্বীকার করেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিগুলো কয়েক দশক ধরে প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, চীনকে নিয়ন্ত্রণ এবং এশিয়ার দিকে ওয়াশিংটনের কৌশলগত ঝোঁক বিবেচনায় উপসাগরীয় অঞ্চল আর দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ছাতার ওপর নির্ভর করতে পারবে না। তাই তিনি উপসাগরীয় দেশগুলোকে তুরস্ক, পাকিস্তান ও মিসরের মতো আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে স্বার্থভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারত্ব গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন।
নেতানিয়াহুর আঞ্চলিক কৌশলগত হিসাব-নিকাশ
মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক আঞ্চলিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে শেখ হামাদ সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের শাসনব্যবস্থার পতনে স্বস্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিপ্লবের শুরুর দিকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাবেক প্রেসিডেন্টকে তাঁর জনগণের কথা শোনার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
কাতারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নতুন সিরীয় নেতৃত্বের বাস্তববাদী অবস্থানের প্রশংসা করেন, বিশেষ করে ইসরায়েলি উসকানি এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে তাদের কৌশলের কথা উল্লেখ করে। পাশাপাশি তিনি প্রায় ১৪ বছরের গৃহযুদ্ধ ও আসাদ সরকারের অব্যবস্থাপনার পর দেশকে পুনর্গঠন করতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্নির্মাণের ওপর মনোযোগ দেওয়ায় আহ্বান জানান।
আল–জাজিরার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে শেখ হামাদ একটি গোপন কূটনৈতিক ইতিহাসও প্রকাশ করেন। শেখ হামাদ বলেন, ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে বিল ক্লিনটন প্রশাসনের একটি বার্তা পৌঁছে দিতে কাতারি নেতৃত্ব তাঁকে তেহরানে পাঠিয়েছিল। ওই বার্তায় যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছিল, ইরান তার নবজাত পারমাণবিক কর্মসূচি রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর করবে অথবা আন্তর্জাতিক কোনো ব্যবস্থার অধীনে তা গ্রহণ করবে।
সেখানে কাতার কেবল একজন বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করেছিল। তারপরও তেহরান সে সময় দোহাকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সঙ্গে সমন্বিত বা সংগতিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।