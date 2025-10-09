যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার
মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশে সব অবরোধ তুলে নেওয়ার আহ্বান যুক্তরাজ্যের

বিবিসি

গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের ক্ষেত্রে সব অবরোধ অবিলম্বে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে হামাস ও ইসরায়েল একমত হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তিনি।

এক বিবৃতিতে কিয়ার স্টারমার বলেন, ‘আমাদের আঞ্চলিক অংশীদারদের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ধাপ নিশ্চিত করতে মিসর, কাতার, তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের অক্লান্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার জন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এখন সম্পূর্ণ চুক্তিটি (গাজায় যুদ্ধ অবসানসংক্রান্ত) কোনো বিলম্ব ছাড়া বাস্তবায়ন করতে হবে। গাজায় জীবনরক্ষাকারী মানবিক সহায়তা প্রবেশে সব অবরোধ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।’

Also read:গাজায় যুদ্ধ বন্ধে চুক্তিতে পৌঁছানোর কথা জানাল হামাস

স্টারমার আরও বলেন, ‘যুদ্ধের অবসান, ন্যায্য ও স্থায়ীভাবে সংঘাত বন্ধের বুনিয়াদ তৈরি এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি টেকসই উপায় বের করতে আমরা সব পক্ষকে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বান জানাচ্ছি। শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরবর্তী ধাপের আলোচনায় সমর্থন দেবে যুক্তরাজ্য।’

Also read:যুদ্ধবিরতি নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণার পরও গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল

এর আগে কিয়ার স্টারমার গাজায় শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে হামাস ও ইসরায়েল একমত হওয়ার খবরে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানান। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘পুরো বিশ্বের জন্য এটি একটি স্বস্তির খবর। বিশেষ করে জিম্মিদের, তাঁদের পরিবারের ও গাজার সাধারণ জনগণের জন্য; যাঁরা দুই বছর ধরে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করছেন।’

Also read:এটা বিশ্বের জন্য মহান দিন, সবার জন্য এক দারুণ ও আনন্দের দিন: ট্রাম্প
আরও পড়ুন