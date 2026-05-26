ইরান যুদ্ধ: শেষ হচ্ছে মার্কিন আধিপত্য

ইরান যুদ্ধের তীব্র ধাক্কায় মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের চিরশত্রুরাও এখন শান্তিচুক্তির পক্ষে একজোট। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা ও ইরানকে সামলাতে ব্যর্থতা উপসাগরীয় দেশগুলোকে হতবাক করেছে। ইসরায়েলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও পাকিস্তান ও কাতারের নেতৃত্বে আটটি মুসলিম দেশের চাপে ট্রাম্প প্রশাসন একটি খসড়া চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। এতে যুদ্ধ সমাপ্তি, হরমুজ প্রণালি উন্মুক্তকরণ এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পথ খুলেছে। এটি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যের শেষ দিনগুলির ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং আঞ্চলিক দেশগুলো নতুন নিরাপত্তা জোট খুঁজছে।