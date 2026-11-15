ইরানের ড্রোন হামলায় কেঁপে উঠল বাহরাইনের রাজধানী

উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনা লক্ষ্য করে আট মাসের বেশি সময় ধরে হামলা চালাচ্ছে ইরান। সম্প্রতি বাহরাইনে তাদের হামলা জোরদার হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো রোববার ভোরে বাহরাইনের রাজধানী মানামায় ড্রোন হামলা চালায় ইরান। আইআরজিসি আল-রিফা ঘাঁটিতে মার্কিন রাডারব্যবস্থায় হামলার দাবি করলেও, বাহরাইন সামরিক বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্র ড্রোনগুলো ভূপাতিত করার কথা জানিয়েছে। এতে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। বাহরাইন এসব হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের নিন্দা জানিয়েছে।