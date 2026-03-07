ইরানকে বিভক্ত করার যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল কৌশল

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল অর্ধশতকের কৌশল মেনে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ বা বিভক্ত করছে। ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়ার পর ইরান তাদের লক্ষ্য। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নানা অযৌক্তিক কারণ দিলেও, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও জানান, ইসরায়েলের হামলা ঠেকানো ও মার্কিন সৈন্য রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। নিউইয়র্ক টাইমস অনুযায়ী, নেতানিয়াহু ট্রাম্পকে ইরানে সামরিক হামলায় প্ররোচিত করেন। অধ্যাপক মিয়ার্শহাইমার বলেন, ইসরায়েলি স্বার্থে মার্কিন নীতি নির্ধারিত হয়। ইরানকে দুর্বল করতে জাতিগত বিভেদ উসকে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টির কৌশল নেওয়া হচ্ছে।