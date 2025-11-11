পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর ভোটাররা। মঙ্গলবার ইরাকের কিরকুক শহরে
মধ্যপ্রাচ্য

ইরাকে পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ, সদরপন্থীদের বর্জন

এএফপি বাগদাদ

ইরাকের পার্লামেন্ট নির্বাচনে মঙ্গলবার ভোট গ্রহণ হয়েছে। ইরাকের পাশাপাশি ওই অঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই নির্বাচনের ফলাফলের দিকে গভীরভাবে নজর রাখছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল সাতটায় ভোট শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাজধানী বাগদাদের বিলাসবহুল আল-রশিদ হোটেলে কয়েকজন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ভোট দেন। এদিকে এই নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়েছেন প্রভাবশালী শিয়া নেতা মুকতাদা আল–সদর।

দুপুর পর্যন্ত এএফপির সংবাদদাতারা দেশটির বেশ কয়েকটি বড় শহরে তুলনামূলকভাবে কম ভোটার উপস্থিতি দেখতে পান। নির্বাচনী পোস্টারে সজ্জিত বাগদাদের সড়কগুলোতে নিরাপত্তা বাহিনী ছাড়া লোকজনের উপস্থিতি তেমন ছিল না বললেই চলে। তবে কিছু এলাকায় ভোটকেন্দ্রগুলোতে কিছুটা ভিড় দেখা গেছে।

ইরাকের পার্লামেন্টের ৩২৯টি আসনে ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ১০ লাখের বেশি। কম ভোটার উপস্থিতির জন্য মুকতাদা আল–সদরের বর্জনের ডাক অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

