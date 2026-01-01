২০২৫ সালে সৌদি আরবে ৩৫৬ ২০২৫ সালে সৌদি আরবে ৩৫৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ
মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরবে গত বছর রেকর্ড ৩৫৬ জনের মৃত্যুদন্ড

এএফপি দুবাই

সদ্য বিদায়ী ২০২৫ সালে সৌদি আরবে ৩৫৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। এর মাধ্যমে এক বছরে মৃত্যুদণ্ডের নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে সৌদি। এএফপির এক পরিসংখ্যানে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিশ্লেষকেরা বলেছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চালু হওয়া ‘মাদকবিরোধী যুদ্ধের’ সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের সম্পর্ক রয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযানে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে শুধু মাদকসংক্রান্ত মামলায় ২৪৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে টানা দুই বছর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে নতুন রেকর্ড করেছে সৌদি আরব। ২০২৪ সালে দেশটিতে ৩৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

২০২২ সালের শেষের দিকে মাদকসংক্রান্ত মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিধান পুনর্বহাল করে সৌদি আরব। এর আগে প্রায় তিন বছর ধরে নাশকতামূলক মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর স্থগিত ছিল।

মাদকবিরোধী অভিযান শুরুর পর থেকে সৌদিতে মহাসড়ক ও সীমান্তে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। সেখান থেকে মাদকের লাখ লাখ ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েক ডজন পাচারকারীকে।

আরব উপসাগরের দেশটি দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কারণে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ পদক্ষপকে বাড়াবাড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীর সামনে সৌদি আরবকে আধুনিক দেশ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টার বিপরীত উল্লেখ করে এর নিন্দা জানিয়েছে তারা।

মানবাধিকারকর্মীরা বলেছেন, যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ভিশন-২০৩০ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চলমান নীতি তাঁর সেই কর্মসূচি গড়তে এই সর্বজনীন ও সহনশীল সমাজের ইমেজকে ক্ষুণ্ন করছে।

