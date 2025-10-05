গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় আলোচকদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বললেন ট্রাম্প

গাজায় যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে জরুরি আলোচনার জন্য মিসরে অবস্থানরত হামাস ও ইসরায়েলি প্রতিনিধিদের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ আহ্বান জানান। এ সময় ট্রাম্প বলেন, ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, হামাসের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। চলতি সপ্তাহান্তে বিশ্বের অনেক দেশ (আরব, মুসলিম ও অন্যান্য) গাজায় যুদ্ধ বন্ধে এবং জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বহুল প্রত্যাশিত শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় জড়িত ছিল।
ট্রাম্প আরও লিখেছেন, ‘এসব আলোচনা সফল হয়েছে এবং দ্রুত এগোচ্ছে। চূড়ান্ত বিষয়গুলো নির্ধারণের জন্য কৌশলগত দলগুলো সোমবার আবার মিসরে মিলিত হবে। আমাকে বলা হয়েছে, প্রথম ধাপের আলোচনা এই সপ্তাহেই শেষ হবে। আমি সবাইকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।