বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি দেওয়া শুরু হলে ‘অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা’ নেওয়া হবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরান সরকার যদি বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি দিতে শুরু করে তবে যুক্তরাষ্ট্র ‘অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা’ নেবে। তবে সেই ব্যবস্থাগুলো প্রকৃতপক্ষে কী হবে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।
গতকাল মঙ্গলবার সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ হুঁশিয়ারি দেন।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি ফাঁসির বিষয়ে শুনিনি। যদি তারা তাঁদের ফাঁসি দেয়, তবে আপনারা এমন কিছু দেখবেন... তারা যদি এমন কাজ করে, আমরা অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা নেব।’
সিবিএস ইভনিং নিউজের উপস্থাপক টনি ডোকুপিল ট্রাম্পের কাছে ইরানে বুধবার (আজ) থেকে শুরু হতে যাওয়া কথিত ফাঁসি কার্যকর হওয়ার বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে তিনি ওই মন্তব্য করেন।
‘কঠোর ব্যবস্থা’ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় সাম্প্রতিক হামলা এবং ২০১৯ সালে ইসলামিক স্টেটের তৎকালীন নেতা আবু বকর আল-বাগদাদিকে হত্যার প্রসঙ্গ টেনে আনেন।
ইরানে যা ঘটছে, তা আমরা দেখতে চাই না। আর আপনারা জানেন, তারা যদি বিক্ষোভ করতে চায়, তবে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যখন তারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতে শুরু করে...আর এখন আপনারা আমাকে ফাঁসির কথা বলছেন। দেখা যাক, এর পরিণতি কী হয়। তাদের জন্য এর ফল মোটেই ভালো হবে না।ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট
