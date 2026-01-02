ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধে নিজেকে রক্ষার সক্ষমতা নিয়ে খোদ ইসরায়েলি মহলেই উদ্বেগ

তথ্যসূত্র: মিডল ইস্ট মনিটর

ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধ শুরু হলে নিজেকে রক্ষার সক্ষমতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ওপর অতিনির্ভরশীলতার কার্যকারিতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট মহলগুলো।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টাইমস অব ইসরায়েল’-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্লেষকেরা ক্রমেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছেন যে ইরানের সঙ্গে পরবর্তী দফার সংঘাতে ইসরায়েল নিজেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে কম প্রস্তুত থাকতে পারে। এ উদ্বেগের মূল কারণ হলো, ইরানের ক্রমবর্ধমান ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি। এটি গত বছরের জুনে হওয়া ১২ দিনের সংঘাতের আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি শক্তিশালী।

তেহরান যখন তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ভান্ডার পুনরুদ্ধার ও আধুনিকায়নের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে; তখন ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র এখনো ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের (প্রতিরোধক ক্ষেপণাস্ত্র) তীব্র সংকট ও দীর্ঘ উৎপাদন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ পরিস্থিতি পরবর্তী দফার ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধের ধরন মৌলিকভাবে বদলে দিতে পারে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, দুই পক্ষের মধ্যে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাতের মাত্রা থেকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হুমকির প্রকৃত ভয়াবহতা পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি। তবে এটি ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবিলায় বর্তমানে ইসরায়েলের মোতায়েন করা প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে।

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। ইমাম আলী একাডেমি, তেহরান, ইরান, ১০ অক্টোবর ২০২৩

