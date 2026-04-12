ইরানকে ‘গোলপোস্ট’ ঠিক করে দিল যুক্তরাষ্ট্র

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান আলোচনায় ওয়াশিংটন তাদের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছে। যুক্তরাষ্ট্রের থায়ার মার্শাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডেভিড ডেস রোচেস আল–জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ওয়াশিংটন আলোচনায় বসলেও নীতিগত জায়গা থেকে বিন্দুমাত্রও সরে আসেনি।
অধ্যাপক ডেস রোচেস বলেন, ‘এখানে আলোচনার লক্ষ্যবস্তু বা গোলপোস্ট একদম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার—যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ইরানকে কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না দেওয়া।’
এই অধ্যাপক আরও বলেন, ইরানি প্রতিনিধিরা সম্ভবত আশা করেছিলেন, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে আলোচনা করা হয়তো আগের দুই মধ্যস্থতাকারী জ্যারেড কুশনার ও স্টিভ উইটকফের চেয়ে সহজ হবে। কুশনার ও উইটকফ এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামাবাদে এসে ইরানিরা বুঝতে পেরেছেন যে পরিস্থিতি ভিন্ন।
ডেস রোচেস বলেন, ‘মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ইরানের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। মার্কিন নাগরিকেরা তাঁদের নীতিগত অবস্থানে ঐক্যবদ্ধ।’ তাঁর মতে, আলোচনার মূল চাবিকাঠি হলো—কার সঙ্গে এবং কী পরিস্থিতিতে আলোচনা হচ্ছে, তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে হয়তো এর চেয়ে ভালো কোনো ফল আসবে।
জেডি ভ্যান্সের ইসলামাবাদ ত্যাগ করা মানেই যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, এমনটি মানতে নারাজ এই অধ্যাপক। তিনি বলেন, ‘সব আলোচনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট উপস্থিত থাকবেন—এমনটা ভাবা বাস্তবসম্মত নয়। আমার ধারণা, তিনি এখানে অংশ নিয়েছেন এটা বোঝাতে যে বর্তমান প্রশাসন এই ইস্যুতে কতটা আন্তরিক।’