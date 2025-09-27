দুবাইয়ের সেই বিকৃত যৌন ব্যবসা চক্রের প্রধানকে গ্রেপ্তার

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) দুবাইয়ে সবচেয়ে চাকচিক্যপূর্ণ এলাকায় যৌন ব্যবসা এবং অসহায় নারীদের শোষণ-নির্যাতনের মূল হোতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিবিসির সম্প্রতি প্রকাশিত এক অনুসন্ধানি প্রতিবেদনে এই ব্যক্তির নাম উঠে এসেছিল।
ওই ব্যক্তির নাম চার্লস ‘অ্যাবি’ মোসিগা। তিনি ভিন্ন পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা বিবিসির প্রতিবেদককে বলেছিলেন, একটি সেক্স পার্টির জন্য তিনি ন্যূনতম এক হাজার ডলার দরে নারী সরবরাহ করতে পারবেন। গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে ওই নারীরা ‘প্রায় সবকিছুই’ করতে পারবেন। মোসিগা লন্ডন শহরে এক সময় বাস চালাতেন বলেও জানান।
ইউএইর আদালতে মোসিগার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠন করা হয়েছে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। দেশটির কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্য কোনো ঘোষণাও দেয়নি।
তবে বিবিসির সঙ্গে যোগাযোগ করা দুবাইয়ের এক আইনি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, মোসিগা আল আওয়াইরে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আছেন।
প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, উগান্ডা ইন্টারপোল মোসিগার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে।
এর আগে গত সপ্তাহে ইউএইর উগান্ডা দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছে, মানব পাচারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে। ইউএই কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নিয়েছে। মোসিগার আটকের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে বিবিসি।
বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের অনুসন্ধানে উগান্ডার কয়েকজন তরুণী মোসিগার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, চাকরি ও সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি পেয়ে দুবাই এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু পরে ঋণগ্রস্ত হয়ে যৌনকর্মে জড়াতে বাধ্য হন। কিছু ক্ষেত্রে নারীরা মনে করতেন, তাঁরা সুপারমার্কেট বা হোটেলে কাজ করতে যাচ্ছেন। দুবাইয়ে যৌনকর্ম অবৈধ।
মোসিগা বিবিসির অনুসন্ধানে উঠে আসা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি শুধু বাড়িওয়ালাদের মাধ্যমে নারীদের বাসা পেতে সহায়তা করেন।
গত সপ্তাহে উগান্ডার সংসদে এই অনুসন্ধান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। মন্ত্রীরা বিষয়টিকে ‘জঘন্য’ বলে অভিহিত করেছেন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।